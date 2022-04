IT-Jobtag: Arbeitnehmer und Arbeitgeber treffen sich in München

Es ist wieder so weit, die Roadtour der IT-Jobtage von heise Jobs und Jobware gastiert in München: Am 4. Mai 2022 suchen 14 IT-Firmen Sie als neuen Mitarbeiter. IT-Firmen erwarten Ihren Besuch an den Ständen, um Sie als mögliche neue Mitarbeiter kennenzulernen.

Spannende Vorträge rund um die Themen Berufswahl, Bewerbung und Karriere stehen zudem auf dem Programm. Sie können Ihren Lebenslauf checken und ein Bewerbungsfoto machen lassen und sich schließlich Brötchenhälften einverleiben. Seien von 12 bis 17 Uhr dabei: Die Teilnahme ist kostenfrei.

Registrieren Sie sich für die Teilnanhme unter it-jobtag.de.

