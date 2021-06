IT-Jobtag: Bewerber können wieder auf Arbeitgeber treffen

Die IT-Jobtage laufen nach einer pandemisch bedingten Pause wieder an. Am 7. Juli 2021 haben Bewerber wieder Gelegenheit, direkt mit Arbeitgebern zu sprechen. Diese werden sich in Leipzig präsentieren; darunter das Bundeskriminalamt, T-Systems, Sächsische Aufbaubank, H&D, Relaxdays, S-Markt & Mehrwert sowie die Deutsche Bahn, BSI und Scoop.

Sie werden sich mit einem Hygienekonzept auf der Jobmesse von heise Jobs und Jobware mit Ihren aktuellen Stellenangeboten sowie berufsbegleitenden Studiengängen aus dem ITK-Segment präsentieren. Dazu gibt es Vorträge und ein Catering. Am 13. Juli macht der IT-Jobtag in Frankfurt am Main Station.

Für den IT-Jobtag in Leipzig melden Sie sich bitte hier an, nach Frankfurt am Main geht es hier entlang.

