IT-Jobtag: Bewerber und Arbeitgeber kommen am Mittwoch in Nürnberg zusammen

Am morgigen Mittwoch, dem 29. September 2021, haben ITK-Fachkräfte und Studierende erneut Gelegenheit, direkt mit Arbeitgebern zu sprechen. Diese werden sich diesmal in Nürnberg im Germanischen Nationalmuseum von 12 bis 17 Uhr vorstellen; darunter die Volkswagen Group, ASTRUM IT, Finanz-Data, NCP, Sepp.med, BWI und Jobware.

Das passiert im Rahmen der Jobmesse von heise Jobs und Jobware mit aktuellen Stellenangeboten sowie berufsbegleitenden Studiengängen aus dem ITK-Segment. Zusätzlich zu den Präsentationen gibt es Vorträge, einen Lebenslaufcheck, Gelegenheit für Bewerbungsfotos und Verpflegung.

Für den IT-Jobtag in Nürnberg melden Sie sich bitte hier kostenlos an. Unter allen Bewerbern und Bewerberinnen, die vor Ort waren, werden drei Geschenkgutscheine im Wert von je 50 Euro verlost. Ein umfangreiches Hygienekonzept ist natürlich vorhanden.

heise jobs – der IT-Stellenmarkt Zu Arbeitsplätzen und Stellenangeboten in der IT-Branche siehe auch den Stellenmarkt auf heise online: heise jobs - der Stellenmarkt auf heise online

(mho)