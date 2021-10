IT-Jobtag: Jobsuchende und Jobsuchendesuchende kommen am 13. 10. nach München

Der IT-Jobtag zieht weiter und macht kommende Woche Halt in München. Am Mittwoch, dem 13. Oktober geht es um 12 Uhr los im MOC Veranstaltungscenter in der Lilienthalallee 40. Bis 17 Uhr können IT-Fachkräfte und -Studierende mit Arbeitgebern Kontakte knüpfen – wie immer gut verpflegt.

An den Ständen werden sich diverse Unternehmen und Institutionen präsentieren: ARS, ASQF, BITMI, der Bundesnachrichtendienst, BSI, Deutsche Bundesbank, BWI, ESG, HAYS, IAV, Intech, Infinit.cx, Micronova, Pixida, Spacenet und Jobware. Sie präsentieren sich mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept, es gilt die 3G-Regel.

Neben attraktiven Arbeitgebern erwarten Sie informative Vorträge zu Berufswahl, Bewerbung und Karriere. Die Arbeitgeber stellen sich vor und sprechen über individuelle Einstiegsmöglichkeiten und Karriereperspektiven.

Lebenslauf und Bewerbungsfoto

Auch wird ein Lebenslaufcheck geboten, damit Sie Ihrer Bewerbung ein überzeugendes Dokument beifügen können, das den kritischen Blicken eines Personalers standhält. Das C.V. können Sie sogleich mit einem vor Ort angefertigten Bewerbungsfoto schmücken.

Sie müssen sich nur hier kostenlos anmelden. Der Besuch soll sich nicht nur für Ihre Karriere lohnen: Unter allen Bewerbern, die vor Ort waren, werden drei Geschenkgutscheine im Wert von je 50 Euro verlost.

(anw)