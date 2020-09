IT-Jobtag: Stellenangebote plus Aus-und Weiterbildungsplätze in Nürnberg

Am Dienstag, dem 15. September, stellen sich Arbeitgeber auf der Suche nach Mitarbeitern für den IT-Bereich in der Meistersingerhalle in Nürnberg vor. Wenn Sie auf der Suche nach einem Job oder Veränderung sind, können Sie vor Ort persönlich Kontakt zu den Arbeitgebern aufnehmen. Die Teilnahme für alle Interessierten an neuen Jobs in der IT-Branche ist nach einer Registrierung kostenlos.

Der IT-Jobtag in Nürnberg findet in der Münchner Str. 19 (Meistersingerhalle) von 12 bis 17 Uhr statt. Ein Hygienekonzept sorgt für die Sicherheit der Teilnehmer, damit der persönliche Kontakt auch in Zeiten von Corona hergestellt werden kann.

Interessierte können vor Ort ein Bewerbungsfoto erstellen lassen und ihren Lebenslauf durch Jobware überprüfen lassen. Treffen Sie in Nürnberg unter anderem auf die Volkswagen Group Service GmbH, die HUK Coburg, Astrum IT, YessPress oder die BWI GmbH. Nach Nürnberg ist der nächste IT-Jobtag von heise jobs und Jobware am 30. September 2020 in Hannover.

Weitere IT-Jobtage 2020:

(bme)