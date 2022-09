IT-Jobtag am 20. September in München: Jobsuchende und Arbeitgeber treffen sich

Am 20. September 2022 kommt der nächste IT-Jobtag nach München. Mit 17 interessanten Firmen aus der IT-Branche können Sie sich direkt vor Ort austauschen und vielleicht Ihren neuen Arbeitgeber finden. Als Rahmenprogramm macht ein professioneller Fotograf Bewerbungsfotos; außerdem gibt es interessante Fachvorträge rund um das Thema Bewerbung und Arbeitsplatzsuche sowie einen Lebenslaufcheck .

Die Veranstaltung im Nemetschek-Haus ist wie immer kostenfrei. Die Anmeldung finden Sie auf der Webseite des IT-Jobtags München – dort finden Sie auch weitere Informationen zum Programm und den beteiligten Firmen.

Dazu möchten wir hier auch schon mal auf unsere IT-Jobtage im Oktober hinweisen: am 5.10.22 sind wir im Spreespeicher in Berlin und am 20.10.22 in der Meistersingerhalle in Nürnberg. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

