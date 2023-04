IT-Jobtag und MINT-Jobtag in Frankfurt am 20. April vormerken

Das Event von heise jobs und jobware bringt Unternehmen und Jobsuchende zusammen. Der Fokus liegt auf dem ITK- und MINT-Bereich und präsentiert sich als ideale Plattform, um talentiertes Fachpersonal und attraktive Arbeitgeber zu vernetzen. Diesmalige Kulisse bildet am 20. April ab 12 Uhr das IHK Gebäude am Börsenplatz in Frankfurt am Main.

Rund um die Karriere

Vor Ort treffen Sie Mitarbeitende von Firmen und Einrichtungen wie der Deutschen Bundesbank, der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, der Fluggesellschaft Condor, der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (giz), dem Bundeskriminalamt und weiteren. Sie geben einen Einblick in aktuelle Stellenangebote und stehen für Fragen bereit. Als Rahmenprogramm macht ein professioneller Fotograf Bewerbungsfotos; außerdem gibt es interessante Fachvorträge rund um das Thema Bewerbung und Arbeitsplatzsuche sowie einen Lebenslaufcheck.

Die Veranstaltung ist wie immer kostenfrei. Die Anmeldung finden Sie auf der Webseite des heise IT-Jobtags Frankfurt – dort finden Sie auch weitere Informationen zum Programm und den beteiligten Firmen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

