IT-Jobtag versammelt am 9.Juni in Frankfurt am Main Jobsuchende und Arbeitgeber

Der IT-Jobtag von heise Jobs und Jobware macht Station in Frankfurt am Main. In der IHK am Börsenplatz stellen sich am 9. Juni 2022 von 12 bis 17 Uhr wieder IT-Unternehmen vor, die gerne Fachkräfte einstellen wollen. Diesmal sind es unter anderem Amadeus Fire, AOK Systems, ASQF, AUBI-plus, das Bundeskriminalamt, Ferchau, Ilume, Scoop, Somentec, Strauss, Wilkendu und Yatta

Darüber hinaus können Besucher neue Bewerbungsfotos anfertigen und ihren Lebenslaufcheck von Jobware checken lassen. Beides ist gratis, Sie müssen sich nur online für die Veranstaltung registrieren. Unternehmen, die sich präsentieren wollen, können sich in einem eigenen Bereich melden.

(anw)