Schweizer Luftraum komplett gesperrt: IT-Probleme bei Flugsicherung

Wegen eines technischen Problems bei der für die Schweiz zuständigen Flugsicherungsgesellschaft Skyguide war der Luftraum über dem Land am Mittwochmorgen stundenlang komplett gesperrt. Das teilte das Unternehmen mit. Die Sperrung galt "bis auf Weiteres", lahmgelegt waren damit auch die Flughäfen Zürich und Bern. Man bedaure die "Konsequenzen für Kunden, Partner und Passagiere" und arbeite "mit Hochdruck an einer Lösung". Eine Sprecherin versicherte dem Tagesanzeiger, dass man im Moment nicht von einer Hackerattacke ausgehe. Es handle sich um einen "Hardware-Defekt bei einer Netzwerk-Komponente". Weitere Details gab es bislang nicht.

Am größten Flughafen der Schweiz in Zürich geht man aktuell davon aus, dass der Flugbetrieb vor dem Mittag wieder aufgenommen werden kann. Das Check-in laufe weiter, wie geplant, teilte der Betreiber auf Twitter mit. Vom Flughafen Genf heißt es derweil, dass der Betrieb mindestens bis 11 Uhr ausgesetzt sein wird. Beide verweisen die betroffenen Passagiere an die jeweiligen Airlines für weitere Informationen. Auf der Website Flightradar24 für die Echtzeit-Positionsdarstellung von Flugzeugen lassen sich derweil bereits die Folgen absehen: Aufgrund der Luftraumsperrung tut sich dort über der Schweiz ein Loch auf, Flugzeuge umfliegen das Land gegenwärtig.

(mho)