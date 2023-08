IT-Sicherheitstag 2023: Zero Trust und Backup-Strategien bei Ransomware-Befall

Die diesjährige Ausgabe des IT-Sicherheitstags findet am 9. November am Institut für Internet-Sicherheit (if(is)) an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen statt. Das Programm der gemeinsam vom if(is) und heise Academy ausgerichteten Veranstaltung bietet Sicherheitsverantwortlichen Handhabe bei folgenden Themen:

Wie gegen DDoS-Angriffe schützen?

Optimale Backup-Strategien bei Ransomware-Vorfällen

Tipps für ein Schwachstellen-Management

Risiken und Potenziale durch ChatGPT & Co.

Moderner Endgeräteschutz sowie Zero-Trust-Philosophie

Neue Rahmenbedingungen durch NIS2

Aktuelle Bedrohungen kennen und abwehren

Dass Unternehmen ungenügend gegen Cyberangriffe gewappnet sind, lässt sich aus den aktuellen Nachrichten häufig genug entnehmen. Die Bedrohung steigt auch dadurch, dass die Angreifer organisiert sind und die Werkzeuge der kriminellen Organisationen professioneller und intelligenter werden. Der IT-Sicherheitstag widmet sich daher Advanced-DDOS-Techniken und deren Abwehr, sowie Backup-Strategien bei erfolgreichen Ransomware-Angriffen. Auch KI fehlt nicht auf der Tagesordnung: Die modernen Chatbots eignen sich zum Generieren von Malware und auch Deepfakes und Phishing mit qualitativ besseren Mails sind ein akuter Bedrohungs-Vektor.

Um die Angriffsfläche in der eigenen IT-Landschaft auch bei verteiltem Arbeiten und unter BYOD-Konzepten garantieren zu können, bieten sich die Philosophie und Mechanismen von Zero Trust an: Vertraue nie, überprüfe immer. Bei Unternehmen aus KRITIS-Sektoren stehen aktuell mit NIS2 auch neue Rahmenbedingungen vor der Tür, die es umzusetzen gilt. Auch hier gibt der IT-Sicherheitstag einen Überblick über die Anforderungen.

Jetzt Frühbucherrabatt sichern

Der IT-Sicherheitstag richtet sich an Sicherheitsverantwortliche, Security-Experten, Hacker und IT-Projektleiter. Die Veranstaltung kostet bis einschließlich 12. Oktober 2023 199 Euro, danach dann 249 Euro (alle Preise inkl. MwSt.).

Weitere Informationen finden sich auf der Konferenz-Website.

