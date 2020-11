IT-Sicherheitstag: Cyberangriffe abwehren im Homeoffice

Wer lernen möchte, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter im Homeoffice vor Cyberangriffen schützen können, findet auf dem IT-Sicherheitstag am 19. November Antworten. In elf Vorträgen renommierter Experten lernen Sie, welche Methoden zur Erkennung potenzieller Angriffe dienen und wie Sie die Bedrohungen analysieren können. Der IT-Sicherheitstag findet virtuell statt und beginnt um 9.30 Uhr.

In der Online-Konferenz geht es hauptsächlich um die Sicherheit im Homeoffice für mittelständische und große Unternehmen. Dabei teilen die Referenten ihre langjährigen Erfahrungen, geben Tipps und stellen verschiedene Techniken und mögliche Einsatzgebiete vor.

Technische und juristische Darlegungen

Sophos-Evangelist Michael Veit zeigt, wie Sie mit Managed Threat Response potenzielle Bedrohungen und Vorfälle aufspüren und prüfen können. Martin Kaiser, Head of Enterprise DACH bei der Blancco Technology Group, legt dar, wie 100 Prozent sicheres Löschen von Daten mit den aktuellen Anforderungen einer modernen IT-Organisation kombiniert werden kann. Joerg Heidrich und Michael Koch von Heise Medien erläutern die rechtlichen Anforderungen an die IT-Sicherheit im Homeoffice, inklusive Besonderheiten im Homeoffice, Überwachung von Mitarbeitern, Bußgeldern und Schadensersatz.

Der IT-Sicherheitstag richtet sich an technische Experten in Unternehmen, Netzwerkadministratoren und Netzwerkplaner, Sicherheits- und Datenschutzverantwortliche. Die Veranstaltung wird per Livestream übertragen, Fragen können Sie während der Vorträge per Chat stellen, die Referenten stehen auch nach dem Vortrag für Fragen zur Verfügung. Auch können Sie sich mit Teilnehmern austauschen.

Das Ticket für die Tages-Konferenz kostet 159 Euro. 10 Prozent Nachlass gibt es für Abonnenten von Heise Medien sowie Wiederkehrer auf Heise-Events.

(anw)