Ideale Spiele für den "Flockdown": Von "Frostpunk" bis "Winter Games"

Eingeschneit im Lockdown? Das Internet nennt das Ganze Flockdown! Wenn sich der Schnee vor der Haustür türmt, entwickelt sich in den Abendstunden eine ideale Atmosphäre für ganz bestimmte Spiele. Wir stellen sechs solche vor, auf die wir beim Schnee schippen direkt Lust bekommen haben.

"Frostpunk"

Unser erster Titel ist zwar ein Aufbauspiel, aber trotzdem nichts für sanfte Gemüter. In "Frostpunk" wird ein Endzeitszenario verwaltet. Die verbliebene Menschheit tummelt sich um einen Wärme spendenden Generator, der stets mit Kohle gefüttert werden muss. Während die Minus-Grade in tiefste Tiefen purzeln, kümmern wir uns schlicht ums nackte Überleben und greifen zu drastischen Maßnahmen, wie Amputationen, der Einführung eines Polizeistaats oder Kinderarbeit.

Frostpunk - Trailer

Atmosphärischer wird es in keinem anderen Videospiel, während ein Schneesturm die eigenen Fensterläden zum Klappern bringt. Das orange-glühende Licht der Hoffnung aus dem Generator bannt uns dabei magisch bis in die späten Morgenstunden vor den Monitor – bis wir die Menschheit endlich erfolgreich durch ihren härtesten Winter gebracht haben.

"Frostpunk" ist für Windows, Playstation 4 und Xbox One erhältlich. Die USK hat eine Freigabe ab 16 Jahren erteilt.

"Snowrunner"

In "Mudrunner" ging es noch primär durch Schlamm. In "Snowrunner" wühlen wir uns aber durch verschiedene Arten von Schnee. Geduldige Hobby-Trucker fahren mit ihren Brummis durch eisige Landschaften und Morast, in denen jeder kleine Hügel oder jede Pfütze zu einem scheinbar unüberwindbaren Hindernis wird.

Snowrunner in 100 Sekunden

Gas geben, gegensteuern, rückwärts fahren – das fühlt sich mitunter wie echte Sisyphos-Arbeit an, ist aber durch die überzeugende Physik-Berechnung ein ideales Trainingsprogramm für die nächste notwendige Tour zum Supermarkt in der Realität. Wir empfehlen "Snowrunner" vor allem im Multiplayer-Modus. Wenn sich die Spielerschaft gegenseitig aus dem Schneematsch zieht, geht es nicht nur flotter vorwärts, sondern es gibt noch häufiger was zu lachen, wenn der nächste Truck beim eigentlichen Rettungsversuch mal wieder selber rückwärts den Hang herunterpurzelt.

"Snowrunner" ist für Windows, Playstation 4 und Xbox One erhältlich. Die USK hat eine Freigabe ab 0 Jahren erteilt.

"GTA 3: Schneemod"

Eigentlich haben die Autos in "Grand Theft Auto 3" ja richtig Grip. Sie fahren schließlich auf den Asphaltstraßen von Liberty City. Genau das ändert sich aber mit der Installation des Schnee-Mod, der heute unter dem Namen "Ultimate Winter Mod" im Internet zu finden ist.

Er verwandelt alle Straßen in schneebedeckte Rutschbahnen mit Blitzeis-Garantie. Besonders witzig ist, dass die künstliche Intelligenz der Polizei darauf nicht eingestellt ist und während der Verfolgungsjagden nur noch Pirouetten drehend durch die Stadt schlittert. Das Spiel wird insgesamt trotzdem deutlich kniffliger – und wir finden auch deutlich atmosphärischer. Schnee passt zu Liberty City.

"GTA 3" ist mit der Schneemod nur für den PC erhältlich. Die USK hat eine Freigabe ab 18 Jahren erteilt.

"The Elder Scrolls V: Skyrim"

Wer viel Zeit in ein verschneites Rollenspiel stecken möchte (oder dies zum x-ten Mal von vorne anfangen will), ist in "The Elder Scrolls V: Skyrim" immer noch am besten aufgehoben. Hohe Berge wollen erklommen und dunkle Eishöhlen erforscht werden.

Skyrim - Trailer (Quelle: Bethesda Softworks)

Mit den passenden Modifikationen knirscht der Schnee noch authentischer unter den virtuellen Stiefeln, die Flüsse vereisen häufiger und die Schneestürme nehmen die komplette Sicht. Die Welt ist riesig, die Charakterentwicklung komplex. Egal ob wir einige Spinnen mit einem Feuerzauber rösten oder von "Weißlauf" nach "Windhelm" reiten, der stimmige Soundtrack begleitet uns und ist auch ein idealer Stimmungsmacher beim Blick aus dem eigenen Fenster in die Winterlandschaft.

"The Elder Scrolls V: Skyrim" ist mit Mods nur für den PC erhältlich. Die USK hat eine Freigabe ab 16 Jahren erteilt.

"The Long Dark"

Ums pure Überleben geht es in "The Long Dark". Anders als "Ark" oder "Rust" hat das Spiel einen hohen Realitätsbezug. Wir suchen Brenn- und Essbares sowie andere nützliche Gegenstände, sofern es das Wetter überhaupt erlaubt. Durch simulierte Windströme und klirrende Kälte kann nämlich schon eine kurze Erkundungstour über ein Feld zur falschen Zeit den Tod bedeuten.

The Long Dark - Trailer (Quelle: Hinterland Studios)

So ähnlich wie "Frostpunk" erzeugt "The Long Dark" einen guten Mix aus Hoffnung und Verzweiflung, während wir uns von Unterschlupf zu Unterschlupf vorkämpfen und der Schnee uns die Sicht nimmt.

"The Long Dark" ist für Windows, Mac OS, Linux, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich und hat von der USK eine Altersfreigabe ab 12 Jahren.

"Winter Games (1985)"

Retro-Gamer grinsen breit beim wilden Joystick-Wackeln. "Winter Games" von Epyx war 1985 der Nachfolger vom "Summer Games" auf dem Commodore 64. Bis zu acht Spielende treten in acht Sportarten gegeneinander an.

Winter Games (1985) - Longplay

Meistens müssen Joystick oder Knöpfe im richtigen Rhythmus oder besonders schnell gedrückt werden. Das klingt simpel, macht aber auch über 35 Jahre später noch einen Heidenspaß und ist vor allem leicht zugänglich und heute sogar im Browser direkt spielbar. Wintersport-Fans, die sich zeitgemäße Optik wünschen und ihre Highscore nicht in zerbrochenen Joysticks messen mögen, können alternativ zu "Steep" greifen.

"Winter Games" ist auf dem C64, Amiga, Apple II, Atari ST, Amstrad CPC, ZX Spectrum, NES und C64 erschienen und wurde von der USK noch nie getestet. "Steep" ist für Windows, PS4 sowie Xbox One erhältlich und hat von der USK eine Altersfreigabe ab 0 Jahren erhalten.

