Ideenzug ist unterwegs: Im Einzelabteil durch Südostbayern

Wer wissen will, wie sich der Regionalschienenverkehr der Zukunft anfühlt, kann dies nun in Ostbayern ausprobieren. Die Deutsche Bahn setzt seit dem heutigen Montag ihren "Ideenzug" auf der Strecke München Hbf – Mühldorf/Inn im regulären Fahrgastbetrieb ein. Den Fahrplan können Sie der Bilderstrecke unten entnehmen.

Den umgebauten Doppelstockwagen hatte die Bahn im September vorigen Jahres erstmals auf der Messe InnoTrans in Berlin vorgestellt. Zu den Innovationen gehören vier Bürokabinen mit absperrbaren Einzelkabinen; sie sind allerdings 1.-Klasse-Passagieren vorbehalten. Aufsehen erregte die Idee in jüngster Zeit, als vermutet wurde, solche Kleinstabteile könnten auch in ICE eingebaut werden. Die Deutsche Bahn verwies gegenüber heise online solche Pläne allerdings ins Reich der Ungewissheit.

Neben den Arbeitskabinen hebt die Bahn "atmungsaktive Bezüge und rückenfreundliches Design und Ablagetische im Vordersitz" hervor. Ein Modul biete einen "Stammtisch" mit hohen Sitzbänken und einem Tresen für "lockeres Zusammensitzen", ein weiteres eine Eckbank für kleine oder größere Gruppen. Für Familien bietet der Ideenzug einen großen Tisch und Doppelsitze, auf denen mehrere Kinder nebeneinandersitzen können, sowie eine Extrafläche für Kinderwagen und Stauräume.

Unterschiedliche Bedürfnisse der Reisenden

Eher extravagant sind zwei Panoramasessel aus Sitzschalen, von denen aus sich ein ungestörter Ausblick aus dem Fenster bieten soll. Ansonsten sind die Sitze in der 1. Klasse elektrisch verstellbar und haben eine kleine Trennwand zum Nachbarsitz. Für die Allgemeinheit interessant dürften Bildschirme über den Türen sein, die Informationen zur Fahrt sowie zur aktuellen Auslastung des Zuges bieten. Ein Mehrzweckbereich bietet Platz für Koffer, Kinderwagen oder sperriges Gepäck sowie zusätzliche Klappsitze

Der Ideenzug wurde von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, der DB-Tochter Südostbayernbahn (SOB) und dem Designbüro Neomind entwickelt und vom Freistaat Bayern mit 1,5 Millionen Euro gefördert. Die Module sollen sich an den unterschiedlichen Bedürfnissen der Reisenden ausrichten: arbeiten in Ruhe, einen Stammtisch für Zusammenkünfte, ein Familienmodul zur "großzügigen Entspannung" und ein Modul für "Neues Sitzen". Ursprünglich sollte der Zug bereits im März eingesetzt werden, das verzögerte sich um vier Monate.

Wenn es nach Thomas Prechtl, Sprecher der Geschäftsführung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft geht, sollte der Ideenzug nicht nur nur eine Idee bleiben. "Ich wünsche mir, dass der Ideenzug ein Impuls für die gesamte Eisenbahnbranche ist, Neues zu wagen." Der Ideenzug gehöre auf die Schiene, "und zwar am besten in der Fläche – und seien es nur einzelne Module".

