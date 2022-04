Identitätsmanagement: Keycloak 18 bringt neuen Kubernetes-Operator

Keycloak nimmt auch eine gewichtige Rolle bei der Online-Konferenz betterCode() API ein. Einerseits wird die OAuth2- und OIDC-Authentifizierung mit Keycloak in einem Vortrag am 27. April beleuchtet. In die Tiefe geht es dann am 18. Mai im ganztägigen Workshop "Authentifizierung einfach und sicher gemacht mit Keycloak". Wer sich also mit der Web-API-Entwicklung im Allgemeinen beschäftigt und mit Keycloak im Speziellen auseinandersetzen möchte, dem sei die betterCode() API naheglegt.