Ifo-Institut: Weiter Materialmangel in den Kernbranchen der deutschen Industrie

Anlässlich einer Umfrage meldeten fast drei Viertel der deutschen Industriebetriebe Probleme durch Materialmangel 73,3 Prozent der Unternehmen berichteten dem Ifo-Institut im Juli von Engpässen. Das ist der niedrigste Wert seit Februar, wie das Institut mit Sitz in München heute mitteilt.

Von Entspannung könne aber noch keine Rede sein: "Für die nächsten Monate gibt es keine Anzeichen einer deutlichen Erholung bei der Beschaffung wichtiger Werkstoffe", sagte der Umfragen-Leiter des Instituts, Klaus Wohlrabe.

Lesen Sie auch Chipmangel: Bosch erweitert Fertigungskapazität für Auto- und IoT-Anwendungen Mehr anzeigen

Kritisch für 90 Prozent der Kernbranchen

In der Automobilbranche, der Elektroindustrie und dem Maschinenbau berichteten weiterhin "rund 90 Prozent der Unternehmen", von einem Mangel an Materialien und Vorprodukten. Das Ifo sagt: "Neben der grundsätzlichen Knappheit bei elektronischen Komponenten tragen weiterhin auch Probleme in der weltweiten Logistik, insbesondere im Schiffsverkehr, zu den Beschaffungsproblemen bei". Damit bleibe gerade in den Kernbranchen der deutschen Industrie die Lage kritisch.

(fpi)