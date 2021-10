Ihr Weg zum Data Scientist – Das Webinar von Heise und StackFuel

Kaum ein Berufsfeld ist in den vergangenen Jahren so rasant gewachsen wie das des Data Scientists. Nahezu jedes Unternehmen arbeitet mit immer größeren Datenmengen und steht vor der Herausforderung, aus ihnen Schlüsse für aktuelle und zukünftige Geschäftsfelder zu schließen. Wer über einen Karrierewechsel in den Data-Science-Bereich nachdenkt, sollte deshalb das kostenlose Webinar von Heise und StackFuel am 23. November ab 17.30 Uhr nicht verpassen.

Das Webinar mit der Weiterbildungsexpertin Maria Braun beschäftigt sich in einer praxisnahen Stunde mit den wichtigsten Fragen, die sich Quereinsteiger bei einem Wechsel in die Data-Science-Branche stellen müssen. Sie erklärt ausführlich, warum Data Analysts und Data Scientists aktuell so gefragt sind und wie Quereinsteiger ideal in den Bereich starten können.

Darüber hinaus gibt sie einen Einblick in die tägliche Arbeit als Data Scientist sowie praktische Tipps für die Finanzierung einer Weiterbildung zum Data Scientist, beispielsweise durch die Agentur für Arbeit. Am Ende des kostenlosen Webinars sind die Teilnehmenden bestens gerüstet, um die nächsten Schritte auf ihrem Karriereweg zu gehen.

Die Teilnahme am Webinar ist kostenlos, eine Registrierung ist über die Website möglich. Veranstalter des Webinars sind Heise Medien und der E-Learning-Anbieter StackFuel, die seit Januar 2020 gemeinsam an IT-Weiterbildungsprodukten arbeiten.

