Ihr Weg zum Datenprofi – das Webinar von Heise und StackFuel

In zahlreiche Bereiche der Arbeitswelt ziehen zunehmend digitale Prozesse ein und mit ihnen steigen die Anforderungen an die Mitarbeitenden. Dabei geht es nicht mehr nur um einfache Office-Anwendungen, sondern um Datenanalyse und -auswertung. Mithilfe von Online-Weiterbildungen kann man diese digitalen Fähigkeiten leicht erlernen. Den Bedarf haben auch Unternehmen erkannt und fördern ihre Mitarbeitenden, um sie fachlich in wichtigen Datenrollen weiterzuentwickeln.

Wenn Sie bereits über eine Weiterbildung zum Datenprofi oder einen Karrierewechsel in diesen Bereich nachdenken, sollten Sie unser kostenloses Webinar am 7. Dezember 2022 ab 13:00 Uhr nicht verpassen.

Im Webinar erklären Ihnen die Weiterbildungsexpertin Meike Jantzen und der Weiterbildungsexperte Maximilian Barth die wichtigsten Unterschiede zwischen Data Analysts, BI Analysts sowie Data Scientists und zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe des Qualifizierungschancengesetzes eine kostenlose Weiterbildung zum Datenprofi erhalten.

Darüber hinaus widmet sich das Webinar den wichtigsten Fragen, die Sie sich vor einem Wechsel in eine digitale Arbeitszukunft stellen sollten. Am Ende des kostenlosen Webinars sind Sie bestens gerüstet, um die nächsten Schritte auf Ihrem Karriereweg zu gehen. Dazu zählt auch die Möglichkeit einer kostenlosen Weiterbildung mit den geförderten Angeboten von StackFuel.

Veranstalter des Webinars sind Heise Medien und der E-Learning-Anbieter StackFuel, die seit Januar 2020 gemeinsam an IT-Weiterbildungsprodukten arbeiten. (cbo)