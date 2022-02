Ikea-Hack: Todesstern dimmen mit Alexa

Die von Science-Fiction-Filmen inspirierte Hängeleuchte IKEA PS 2014 lässt sich mit einem Zug an der Schnur dimmen, da sich die Plastikschalen der Lampe beim Ziehen Stück für Stück öffnen. Doch das Aufstehen und An-der-Schnur-Ziehen ist lästig. Mit einer Sprachassistentin wie Alexa kann unser Smart Home diese müßige Arbeit mit Unterstützung eines WeMos-D1-Mini-Boards für uns erledigen, während wir gemütlich sitzen bleiben. Wir zeigen in der Make 6/21 die nötige Technik, damit das Ganze wie am Schnürchen läuft.

Make-Autorin Lisa Ihde hatte für diesen Ikea-Hack hohe Ansprüche: Die Lampe sollte sich per Sprachsteuerung nahtlos auf Werte wie 20 Prozent oder 80 Prozent öffnen lassen und nicht nur binär zwischen 0 Prozent und 100 Prozent wechseln. Der Umbau sollte sehr einfach nachzumachen und dabei so unauffällig wie möglich sein. Zusätzlich war ihr wichtig, dass die Komponenten leicht austauschbar sind. Das hat geklappt und so sollten Maker, die dieses Projekt nachbauen, noch lange Freude an ihrer cleveren Lampe haben.

In der Make 6/21

Wir haben in der Make 6/21 noch mehr praktische Smart-Home-Projekte, zum Beispiel einen Luftentfeuchter, der auf dem Dachboden mithilfe eines Raspberry Pis und eines Feuchtigkeitssensors ganz automatisch läuft und das perfekte Klima für eingelagerte Umzugskartons schafft.

Make kaufen und schmökern

Die Ausgabe 6/21 der Make ist online und am Kiosk erhältlich. Mit einem unserer Abos lag das Heft schon vor Heftstart im Briefkasten und die nächste Ausgabe ist schon unterwegs zu Ihnen. Außerdem können Sie die Make bequem als Printversion oder PDF im Heise Shop bestellen. Wenn Sie die Make lieber digital lesen, können Sie das in unseren Apps für iOS und Android. Online finden Sie auch das Inhaltsverzeichnis der Make 6/21.

(rehu)