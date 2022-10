Ikea lässt selbstfahrende Kodiak-Lkw Waren in Texas transportieren

Das schwedische Möbelhaus Ikea und der Entwickler autonomer Lkw, Kodiak Robotics, haben im US-Bundesstaat Texas damit begonnen, testweise Frachtlieferungen mit einem autonomen Truck mit Technik von Kodiak durchzuführen. Wie Ikea und Kodiak am Dienstag bekannt gaben, ist der Lastwagen an sieben Tagen pro Woche im Dauereinsatz. Ikea erhofft sich dadurch, die Verkehrssicherheit und die Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrer zu erhöhen.

Bereits seit dem 8. August arbeiten Ikea und Kodiak Robotics zusammen. Ein Teil dieser Kooperation ist der Feldtest mit dem autonomen Lkw zum Warentransport. Der Schwerlastwagen fährt dabei zwischen dem Ikea Distributionszentrum in Baytown und dem Ikea Einrichtungshaus in Frisco, wie aus der Mitteilung der beiden Unternehmen hervorgeht. Die Entfernung zwischen den beiden Punkten beträgt etwa 470 Kilometer bei einer Fahrzeit von mindestens fünf Stunden. Es handelt sich also um keine Kurzstrecke.

Entlastung der Lkw-Fahrer auf Langstrecken

Der Hauptzweck der Erprobung bestehe nach Angaben der beiden Unternehmen darin, "ein besseres Verständnis dafür zu erhalten, wie die autonome Fahrtechnik von Kodiak zu einer höheren Verkehrssicherheit und besseren Arbeitsbedingungen für die Lkw-Fahrer auf den längeren Strecken beiträgt".

An Bord des Lkw befindet sich ein "professioneller Sicherheitsfahrer", wie es in der Mitteilung heißt. Er kann bei Bedarf eingreifen, sollte das Fahrzeug doch mal Probleme bereiten. Außerdem sorgt er dafür, dass jeden Morgen ein beladener Anhänger vom Verteilzentrum abgeholt wird und die autonome Auslieferung der Waren bis zum späten Nachmittag an die Filiale erfolgt.

Bei dem Test stehe die Sicherheit an erster Stelle, sagt Don Burnette, Gründer und CEO von Kodiak Robotics. Das autonome Fahren kann nach Ansicht der beiden Unternehmen die Sicherheit erhöhen, wenn sie keine langen Strecken auf den Highways mehr selbst fahren müssen. Sie können sich vielmehr auf die innerstädtischen Fahrten konzentrieren. Dadurch steige auch die Lebensqualität der Fahrer.

Kraftstoffeinsparungen erwartet

Zusätzlich erwarten beide Unternehmen Kraftstoffeinsparungen durch den Einsatz autonomer Lkw. Eine Studie der University of California San Diego zeige, dass selbstfahrende Trucks rund 10 Prozent weniger Diesel-Kraftstoff benötigen als von menschlichen Fahrern gesteuerte Lastwagen. Der Einsatz der autonomen Lkw könnte also auch Ikeas Nachhaltigkeitsbestrebungen unterstützen.

Ob es eine langfristige Zusammenarbeit zwischen Ikea und Kodiak Robotics geben und Ikea selbstfahrende Trucks in seine Lieferketten einbauen wird, ist aber noch nicht sicher.

Lesen Sie auch Autonome Autos: Studie sieht 10 Prozent selbstfahrende Lastwagen bis 2030 heise Autos

Kodiak Robotics wurde 2018 gegründet. Die von ihnen entwickelte autonome Technik ist für den Einsatz in Lkw auf Langstrecken konzipiert. Kodiak kooperiert bereits mit dem Logistiker U.S. Express. Seit Ende März 2022 ist die Technik dort im Langstreckeneinsatz.

(olb)