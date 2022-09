Ikonisches Dreier-Interview: Tim Cook trifft auf Jony Ive und Laurene Jobs

Eigentlich fängt diese Woche in den Vereinigten Staaten von Amerika eher entspannt an: Am heutigen Montag findet der Feiertag "Labor Day" statt, der in Europa dem 1. Mai entspricht. Doch bei Apple geht es in den kommenden Tagen dann Schlag auf Schlag: So startet am Mittwoch mit der iPhone-Keynote 2022 der wohl wichtigste Termin des Jahres für den Konzern aus Cupertino. Doch das bleibt nicht das einzige Event in kurzer Zeit: Apple-Chef Tim Cook hat sich in dieser Woche für die Code-Konferenz in Los Angeles angesagt. Und dort wird er auf zwei wichtige Personen aus der Geschichte seiner Firma treffen.

Diskussion über Steve Jobs

Dabei handelt es sich laut Terminplan der renommierten Veranstaltung um den ehemaligen Chief Design Officer des Konzerns, Jonathan "Jony" Ive", sowie um Laurene Powell Jobs, Witwe des 2011 verstorbenen Apple-Mitbegründers Steve Jobs. Das Gespräch wird von der renommierten Tech-Journalistin Kara Swisher moderiert, die mitteilte, sie wolle das "Trio" zur "bleibenden Wirkung" von Steve Jobs befragen.

Ein gemeinsamer Auftritt von Cook und Ive ist auch deshalb spannend, weil die offizielle Zusammenarbeit mit dem ikonischen Designer, der für die wichtigsten Apple-Produkte der letzten Jahre verantwortlich war, kürzlich offiziell endete. Ive war nach Beendigung der langjährigen Festanstellung bei Apple im Jahr 2019 noch externer Berater gewesen und soll unter anderem beim iMac M1 mitgearbeitet haben. Zuletzt soll es jedoch zunehmend Konflikte gegeben haben, was Apple die Kooperation mit Ives neuer Designfirma "LoveFrom" beenden ließ. Und auch schon vor seinem Rücktritt bei Apple sollen Cook und Ive nicht immer die besten Freunde gewesen sein.

Steve Jobs häufig selbst bei der Konferenz

Die Code-Konferenz ist ein Event, das von Swisher zusammen mit dem renommierten Ex-Wall-Street-Journal-Techjournalisten Walt Mossberg aus der Taufe gehoben wurde. Sie schloss sich an die "All Things D"-Veranstaltung an, die noch beim Wall Street Journal lief; Mossberg und Swisher benannten das Event dann bei ihrem Übertritt zum Unternehmen Vox Media zunächst in "Recode" und dann in "Code" um. Mossberg ist mittlerweile in Rente.

Die Konferenzreihe hat eine große Bedeutung auch für Apple: Sie ist diejenige, bei der Steve Jobs regelmäßig längere Interviews gab – und sogar einzelne, kleinere Produkte verkündete. Hier traf er unter anderem auf Bill Gates und kam auch zu einem seiner letzten großen Auftritte außerhalb einer Apple-Keynote, um das iPad näher zu präsentieren. Noch ist unklar, wann der Aufrtitt von Cook, Ive und Powell Jobs sein wird – die Code-Konferenz hat den Termin noch nicht genannt. Das Event findet jedoch vom 6. bis 8. September statt. Dementsprechend klingt der 8. September, also der kommende Donnerstag, nach einem passenden Termin – einen Tag nach der Apple-iPhone-Keynote müsste Tim Cook eigentlich Zeit haben.

