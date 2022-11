Im frühen Universum: Eine Supernova auf einem Hubble-Bild dreimal zu sehen

Das Weltraumteleskop Hubble hat eine Supernova auf einer Aufnahme gleich dreifach abgebildet, die sich vor 11 Milliarden Jahren ereignet hat. Weil das Licht der besonders frühen Sternenexplosion auf dem Weg von der riesigen Gravitationslinse gekrümmt wurde, hat Hubble das Ereignis gleichzeitig am ersten, zweiten und achten Tag aufgezeichnet. Damit zeige die einzelne Aufnahme quasi eine Wiederholung der Supernova, meint Patrick Kelly von der Universität Minnesota. Er und sein Team haben den außergewöhnlichen Fund jetzt vorgestellt. Zu sehen sei etwa die rasche Abkühlung nach der Explosion.

Außergewöhnlicher Blick ins frühe Universum

Wie die Europäische Weltraumagentur ESA erläutert, handelt es sich bei der Aufnahme um die erste derart detaillierte einer solch frühen Supernova. Als der Stern explodierte, hatte das Universum weniger als ein Fünftel seines heutigen Alters erreicht. Ereignisse und Himmelskörper in dieser Epoche sind besonders schwierig zu beobachten, weil das Licht auf dem Weg zu uns immense Distanzen zurückgelegt hat. Glückliche Fügungen können Forschenden aber helfen und da vor allem Gravitationslinsen. In diesem Fall hat ein riesiger Galaxienhaufen das Licht der Supernova auf dem Weg so gekrümmt, dass es bei uns mit wenigen Tagen Abstand mehrfach ankommt.

Aus den drei Einzelbildern mit einigen Tagen Abstand lässt sich unter anderem ermitteln, wie hell die Explosion war und wie schnell sie abgekühlt ist, schreibt die ESA (auf der Aufnahme hier wird sie dabei röter). Anhand dieser Daten habe sie ermitteln können, dass hier ein Roter Riesenstern mit einem ungefähr 500 Mal so großen Radius wie unsere Sonne explodiert ist. Gelungen ist Hubble die Aufnahme demnach bereits im Dezember 2010, erst jetzt wurde aber die Supernova darauf entdeckt. Das Forschungsteam, dem das gelungen ist, will nun nach weiteren Beispielen suchen und hofft vor allem, mit dem neuen Weltraumteleskop James Web noch weiter entfernte Supernovae zu finden. Ihre Arbeit stellen sie im Fachmagazin Nature vor.

