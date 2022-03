Impfnachweis im iPhone: Wie es künftig auch ohne CovPass geht

iOS 15.4 bringt eine Reihe von Neuerungen mit, die die iPhone-Nutzung in Zeiten der (hoffentlich nun ausklingenden) Pandemie erleichtern sollen. Die kommen zwar vergleichsweise spät von Apple, sind allerdings dennoch sehr willkommen, um den Benutzeralltag zu verbessern.

Keine Umwege mehr

Neben der Entsperrung des Handys per Face ID während des Tragens von Masken auf iPhone 12 und 13 gehört auch noch ein weiteres wichtiges Feature zu den Verbesserungen: Die Möglichkeit, seinen Impf- oder 3G-Nachweis in Apples Kartenspeicher Wallet zu hinterlegen. Das ging bislang nur in einzelnen Märkten wie den USA – oder mit Hilfe von Tricks wie der griechischen Corona-App. Nun ist die Funktion Teil von iOS 15.4 beziehungsweise watchOS 8.5 und deckt endlich die komplette EU mit ihrem digitalen COVID-Zertifikat ab.

Damit entfällt – falls man das wünscht – die Nutzung der offiziellen CovPass-App, die bislang als Speicher für den Impfnachweise dient. Sie zu löschen ist allerdings nicht unbedingt sinnvoll, da sie weiterhin Zusatzfunktionen enthält, die nützlich sein können – etwa das Überprüfen der Zertifikategültigkeit für unterschiedliche Länder. CovPass unterstützte jedoch bislang nie die Apple Wallet, was eine Entscheidung der Entwickler war; auch die Corona-Warn-App (CWA), in der man das Zertifikat ebenfalls hinterlegen kann, war nicht zu Apple Wallet kompatibel.

Rein in die Wallet

Der Weg, sein Impfzertifikat oder seinen 3G-Nachweis in die Apple Wallet zu bekommen, ist eigentlich simpel, wenn auch nicht wirklich selbsterklärend. So wird die Funktionsweise beispielsweise nicht direkt in der Gesundheits-App Apple Health demonstriert und es gibt auch keinen Assistenten nach der Installation von iOS 15.4. Stattdessen muss man zur Kamera-App des iPhone greifen.

Mit dieser scannt man dann seinen QR-Code. Steckt dieser in der CWA oder in CovPass, muss man ihn nervigerweise zunächst ausdrucken oder an ein anderes Gerät schicken, das man dann mit seinem iPhone per Kamera-App scannen kann. Es gibt keine Möglichkeit, einen Screenshot des Codes aus CWA oder CovPass zu verwenden; Apple unterstützt als zweite Möglichkeit des Einlesens nur spezielle Links, die hierzulande allerdings nicht verwendet werden.

Auch auf der Apple Watch

Erkennt die Kamera-App den QR-Code als Impf- oder 3G-Nachweis, bietet sie dem Nutzer an, diesen in Apple Wallet und Apple Health zu hinterlegen. Ein Speichern nur in Apple Wallet erlaubt das System nicht. Genehmigt man die Hinterlegung, ist der QR-Code von nun an im zentralen Kartenspeicher verfügbar und kann jederzeit schnell abgerufen werden.

Ist mit dem iPhone auch eine Apple Watch gekoppelt, landet der Nachweis automatisch auch in deren Wallet. Die Vorderseite der Karte zeigt auf dem iPhone den Namen, den Impfstoff, die Impfdaten, den Aussteller und den QR-Code; weitere Details sind einsehbar, wenn man das iPhone entsperrt hat. Apple hat zum Einstellen des Impf- beziehungsweise 3G-Nachweises auch ein eigenes Supportdokument veröffentlicht, das die Nutzung in Apple Health erläutert.

