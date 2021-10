Impfzertifikat für "Adolf Hitler" wird von App Cov Pass als echt ausgewiesen

Im Internet ist ein gefälschtes digitales Impfzertifikat aufgetaucht, das auf den Namen "Adolf Hitler" ausgestellt wurde und als gültiger Impfpass akzeptiert wird, zum Beispiel von der hierzulande gebräuchlichen App CovPass Check. Unklar blieb bisher, ob für das Fake-Zertifikat geheim gehaltene Digitalschlüssel einer Ausgabestelle entwendet wurden.

Das italienische Portal zerozone.it verwies in einem ersten Bericht über die Fälschung auf einen Tweet des Twitter-Anwenders @reversebrain, mit dem ein entsprechender QR-Code veröffentlicht wurde.

In Italien stehen die Impfnachweise im Zentrum einer hitzig geführten politischen Debatte. Der "Grüne Pass" – ein Corona-Pass mit ausdruckbaren oder digitalen Nachweisen einer Corona-Impfung – ist nach einem Beschluss der Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi seit Mitte Oktober notwendig, um zur Arbeit gehen zu dürfen. Der nun aufgetauchte Fake-Impfpass wurde auch von dem System des italienischen "Grünen Passes" als gültig angezeigt.

Geboren am 1.1.1900

Die Metadaten des gefälschten Impfpasses für "Adolf Hitler" mit einem Geburtsdatum 1.1.1900 führen aber nicht nach Italien, sondern nach Frankreich, da das Zertifikat angeblich von der französischen Sozialversicherung CNAM (Caisse Nationale d'Assurance Maladie) ausgestellt wurde. Neben einem Leck in der Zertifikatsstelle wäre nach Experteneinschätzung auch denkbar, dass eine berechtigte Person den Fake-Ausweis ausgestellt hat.

Der digitale Impfnachweis wird in Deutschland in der Arztpraxis, in einem Impfzentrum oder in einer Apotheke generiert. Nachdem die Daten dort eingegeben und übernommen wurden, wird QR-Code erstellt, den die Nutzer auf einem Papierausdruck mitbekommen und mit der CovPass-App oder der Corona-Warn-App einscannen und nutzen können. Die App speichert die Impfbescheinigung nur lokal auf dem Smartphone.

