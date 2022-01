In-Memory Data Fabric: Apache Ignite 2.12 führt Change Data Capture ein

Die Apache Software Foundation (ASF) hat die Fertigstellung der Version 2.12 der In-Memory Data Fabric Apache Ignite bekanntgegeben. Über zahlreiche Neuerungen und Fehlerbereinigungen hinaus liefert das aktuelle Release auch verschiedene neue Funktionen – darunter eine Index Query API sowie ein auf der Kafka-Library Ducktape basierendes Framework für Tests verteilter Umgebungen. In Apache Ignite 2.12 hält zudem das Datenverarbeitungsschema Change Data Capture (CDC) Einzug.

Als In-Memory-Computing-Plattform und verteilte Datenbank ist Ignite darauf ausgelegt, auch bei großen Datenmengen Skalierbarkeit und Performance für Echtzeitanwendungen zu gewährleisten. Dazu behält das System die Anwendung vollständig im Speicher und nutzt MPP (Massively Parallel Processing), um die Rechenlast im Cluster auf eine Vielzahl von Server-Nodes zu verteilen. Um dabei Änderungen von Einträgen auf dem lokalen Node asynchron zu empfangen und daraufhin notwendige Aktionen wie beispielsweise ein Update des Suchindex auszulösen, baut Ignite künftig auf das CDC-Pattern.

Die Implementierung von CDC erfolgt über ignite-cdc.sh und die Java API. Über die Aktualisierung des Suchindex hinaus eröffnet das Pattern Ignite-Anwendern auch Anwendungsfelder wie das Berechnen von Statistiken bei Streaming-Abfragen, die asynchrone Interaktion mit externen Systemen oder das Auditieren von Logs. CDC gilt vorläufig noch als experimentelles Feature, nähere Informationen zum Pattern finden sich in der Dokumentation.

Während Ignite standardmäßig bevorzugt allein den RAM-Speicher auslastet, lässt sich das System bei Bedarf darüber hinaus auf den im Cluster verfügbaren Plattenspeicher skalieren. Dazu bedarf es lediglich einer Konfigurationsanpassung: