In-Memory Data Grid: Hazelcast 4.2 wertet die SQL Query Engine auf

Hazelcast, Anbieter des gleichnamigen In-Memory Data Grid (IMDG), gibt die generelle Verfügbarkeit von Version 4.2 bekannt. Das nun vorliegende Release knüpft an die mit Hazelcast IMDG 4.1 gestartete Unterstützung von SQL an und hält einige neue Funktionen für die SQL Query Engine bereit. Komplett neu aufgestellt hat das Unternehmen auch die Dokumentation zum IMDG sowie den weiteren Produkten, die sich jetzt gebündelt auf einem eigenen Portal findet.

Erweiterter SQL-Support

Während laut Ankündigung im Blog rund 150 GitHub-Issues und fast 350 Pull Requests für das Update abgearbeitet wurden, hat das IMDG-Entwicklerteam insbesondere der SQL Query Engine größere Aufmerksamkeit gewidmet. Neben weiteren Verbesserungen der Performance sind unter anderen nennenswert die Unterstützung für die Sortierung mit ORDER BY sowie die Möglichkeit, nun auch mit Zeittypen (Temporal Types) wie Datum und Uhrzeit arbeiten zu können. Eine Reihe weiterer Verbesserungen betreffen Ausdrücke wie NOT LIKE und MOD , Named Parameter sowie Indizes, die LIKE unterstützen.

Die Dokumentation zu sämtlichen Hazelcast-Projekten ist nun über ein zentrales Portal unter docs.hazelcast.com zu erreichen. Das Unternehmen stellt Anwenderinnen und Anwendern dort nicht nur verständlich aufbereitete und leichter durchsuchbare Informationen zu den verschiedenen Produkten bereit, sondern hat erstmals auch eine Option zur raschen Fehlerkorrektur integriert.

Für den Einsatz eines Hazelcast IMDG Cluster auf AWS EC2 steht eine neue Partition-Group-Konfiguration für das Hazelcast AWS Discovery Plug-in zur Verfügung: PLACEMENT_AWARE soll sich granularer justieren lassen als ZONE_AWARE und bietet wohl höhere Redundanz, wenn Member in der gleichen Verfügbarkeitszone laufen.

Einen detaillierten Überblick aller weiteren Verbesserungen sowie der wichtigsten Neuerungen in Hazelcast IMDG 4.2 bietet der Blogbeitrag zur Ankündigung, eine komplette Liste aller Änderungen findet sich außerdem in den Release Notes. Neben der frei verfügbaren Open-Source-Version steht Hazelcast in einer Enterprise Edition bereit, die einen erweiterten Funktionsumfang für den Einsatz in geschäftskritischen Umgebungen bietet.

(map)