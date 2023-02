In der Ruhe liegt die Kraft: Die Bilder der Woche (KW6)

Einfach mal die Seele baumeln lassen und die leeren Akkus wieder auftanken – dieses Gefühl vermitteln die Aufnahmen aus dieser Woche. Dabei strahlen die Bilder Ruhe aus, genau diese Eigenschaft verleiht ihnen Aussagekraft. Besonders die Naturfotografie erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, was sich auch in unserer Auswahl zeigt. Egal, ob sie an den Strand fahren oder die Berge bevorzugen, Erholung und gute Motive finden die Fotografen aus unserer Community überall.

Bild am Samstag: Strandpavillon

Dünengras als starkes Vordergrundelement kontert die Weitläufigkeit des Strandes in der Aufnahme Strandpavillon von Fidipix. Dieser Kontrast zwischen Tiefe und Vordergrund sorgt für Ausgewogenheit in der Komposition. Die Kanten der Dünen leiten den Blick durch das Bild. Zuletzt vermitteln die Menschen am Strand und das Gebäude in dessen Mitte dem Betrachter das Gefühl, ein stiller und unbemerkter Beobachter zu sein.

Bild am Sonntag: Guckloch

Carl-Peter Herbolzheimer erwischte einen Buchfink genau im richtigen Moment – als dieser eine kleine Pause auf dem Ast einer Tanne einlegt. Die Unschärfe um den kleinen Vogel herum und der gut gewählte Fokuspunkt isolieren das Tier und lassen es so als Mittelpunkt wirken. Diese Komposition friert den Moment ein. Es wirkt ungewöhnlich, einen Vogel so ruhig zu sehen. In freier Wildbahn sind sie immer flink und unermüdlich unterwegs. Aber genau dieser Widerspruch zeichnet das Bild aus.

Bild am Montag: Gipfelrundweg

Christian Bertram war Ende Januar einige Tage im Harz unterwegs, als er sein Bild Gipfelrundweg aufnahm. Um 4:45 Uhr stand er auf, um den dichten Nebel, der für diesen Tag angekündigt war, bei Sonnenaufgang zu fotografieren. Der Weg und die Fußspuren im Schnee führen durch das Bild hin zur aufgehenden Sonne. Diese wird durch die kleine Blende von f/16 und den entstehenden Lens Flare in Szene gesetzt, genauso, wie es der Fotograf beabsichtigt hatte.

Bild am Mittwoch: Lange Schatten

Die Körnung und der schwarz-weiße Filter geben dem Bild Lange-Schatten von Galeriefotograf Grabownik eine vintage Aufmachung. Das alleinstehende Subjekt vermittelt die morgendliche Isolation auf dem Arbeitsweg. Wer kennt das nicht, es ist früh und man ist noch nicht sonderlich gesprächig. In der Bahn oder im Bus hört man Musik, schaut auf sein Handy oder liest ein Buch. Im Auto ist man allein und von der Außenwelt abgeschottet, niemand stört. Die ersten Sonnenstrahlen zeigen sich und man startet langsam in den Tag. Genau diese Stimmung vermittelt das Bild auf subtile Art und Weise.

Wenn diese Bilder Ihr Interesse geweckt haben, finden Sie in der Bilderstreck alle Aufnahmen, die es in die Wochenauswahl geschafft haben.

(tlz)