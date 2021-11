In eigener Sache: Die iX-Redaktion sucht Verstärkung

iX, das Heise-Magazin für professionelle IT, sucht neue Kolleg:innen. Du hast ein gutes Gefühl für Sprache, Spaß am Recherchieren immer neuer Themen und Interesse an aktuellen technischen Entwicklungen in der Profi-IT? Dann erfüllst du die wichtigsten Voraussetzungen, um als Volontär:in oder Redakteur:in in der iX-Redaktion einzusteigen. Hier hast du die Gelegenheit, dir ein breites IT-Wissen anzueignen, mit Spezialisten zu diskutieren und ganz nah an aktuellen Trends zu sein.

Wenn deine Leidenschaft im Bereich Data Science, maschinelles Lernen und Softwareentwicklung liegt, könnte diese Stellenausschreibung etwas für dich sein. Schön wäre, wenn du schon Grundwissen oder erste Erfahrungen mit Datenanalysen, neuronalen Netzen oder Programmierung mitbringst – das kann auch ein eigenes, kleines Projekt zur Übung sein.

Bei Interesse an Technologien wie Containern, Konfigurationsmanagement, IT-Automatisierung, DevOps und Monitoring hätten wir diesen Job anzubieten. Auch hier freuen wir uns über Know-how oder erste Erfahrungen, egal ob in einer Firma oder im eigenen Heimnetz gesammelt.

Das sind beides nicht deine Themenfelder, aber du kennst dich in anderen IT-Themen gut aus? Dann sieh dir diese Stelle an – vielleicht passen wir ja zusammen.

Von Redakteuren erwarten wir journalistische Berufserfahrung, idealerweise im IT-Bereich. Volontäre müssen nur Spaß am Schreiben und Interesse an Profi-IT mitbringen.

Noch Fragen? Oliver Diedrich (odi@ix.de) gibt dir gerne Antworten.

(odi)