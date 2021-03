In fünf Praxis-Workshops der betterCode() API zum Profi bei Web-APIs werden

Im Zuge der betterCode()-Online-Konferenz zur Web-API-Entwicklung am 23. März und 22. April 2021 gibt es auch fünf ganztägige Workshops, in denen sich gewisse Inhalte des Fortbildungsangebots vertiefen lassen. Diese laufen unter den Titeln "GraphQL für Java-Anwendungen", "API-Design in der Praxis", "Hands-on-Workshop: gRPC mit ASP.NET Core", "Schnittstellen mit Consumer Driven Contracts aus Client-Sicht definieren und testen" und "Authentifizierung einfach und sicher gemacht mit Keycloak".

Workshops im März

Den Auftakt bei den Workshops macht am 24. März der Workshop zu GraphQL. In ihm werden die programmiersprachenunabhängigen Grundlagen und Konzepte von GraphQL betrachtet. Anhand einer Beispielanwendung werden Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine GraphQL-API für ein Java-Backend entwickeln und veröffentlichen. Mit dem Wissen sind sie danach in der Lage, zu entscheiden, ob GraphQL für ihr Projekt eine gute oder schlechte Wahl ist.

Der Workshop zum API-Design am 25. März thematisiert die wichtigsten Fragestellungen beim Entwurf klassischer HTTP-APIs. Dabei wird die Entwicklung einer typischen Schnittstelle Schritt für Schritt praktisch demonstriert, OpenAPI kommt hier zum Einsatz. Des Weiteren werden Vorschläge für das Design von HTTP-APIs wie JSON:API, HAL oder OData beleuchtet. Sie bieten einheitliche und bewährte Lösungsansätze für wiederkehrende Herausforderungen beim API-Entwurf und können teilweise oder vollständig für eigene APIs übernommen werden.

Workshops im April 2021

Hands-on geht es beim "gRPC mit ASP.NET Core" am 19. April zu. Hier erhält man grundlegendes Wissen über die Verwendung von gRPC in einem ASP.NET-Core-Projekt. Dieser Workshop richtet sich an Entwicklerinnen und Entwickler, die einen kompakten Ein- und Überblick zu den Möglichkeiten von gRPC mit ASP.NET Core erhalten wollen und mit eigenen Händen ausprobieren möchten.

Im Workshop "API-Definition mal anders – Schnittstellen mit Consumer Driven Contracts aus Client-Sicht definieren und testen" am 23. April lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am praktischen Beispiel, wie sie PACT-Files schreiben, wie diese sowohl zur Client- als auch zur Provider-Verifikation oder zum Mocking verwendet werden können und was sie zum Beispiel von Tools wie OpenAPI/Swagger unterscheidet.

Workshop im Juni 2021

Den Abschluss macht am 2. Juni der Workshop "Authentifizierung einfach und sicher gemacht mit Keycloak". Er richtet sich an Personen aus Entwicklung und Betrieb, die eine Single-Sign-On- oder Identity-Management-Lösung in ihrem Unternehmen oder Projekt aufbauen und integrieren möchten. Idealerweise haben die Teilnehmer schon leichte bis mittlere Vorkenntnisse im Thema Authentifizierung und möchten diese speziell für Keycloak vertiefen.

Jeder Workshop kostet 449 Euro (alle Preise zzgl. MwSt). Bei der Buchung zweier oder mehrerer Workshops besteht die Option, auf Anfrage einen Rabatt zu erhalten. Für den zweiten Konferenztag am 22. April gilt darüber hinaus derzeit noch ein Frühbucherrabatt, wodurch Interessierte ein um 50 Euro günstigeres Ticket auf den späteren Preis von 199 Euro erhalten. Bei der Buchung beider Konferenztage der betterCode() API 2021 gibt es ebenfalls einen Rabatt.

