Indie-Spiel des Jahres 2020: "Hades" für Xbox und Playstation verfügbar

Mit dem Rogue-like "Hades" kommt eines der beliebtesten und meist ausgezeichneten Spiele des vergangenen Jahres nun auch auf die Playstation, die Xbox und in den Xbox Game Pass. Für den PC und die Nintendo Switch gibt es "Hades" bereits seit Herbst 2020, auf den Konsolen von Microsoft und Sony ist Hades seit dem heutigen Freitag verfügbar. Zusätzlich zu den digitalen Versionen in den jeweiligen Stores gibt es auch physische Versionen, mit herunterladbaren Extras wie etwa dem Soundtrack. Wer die Versionen für Xbox One oder PS4 kauft, bekommt laut Entwicklerstudio Supergiant Games auch die Fassungen für die Xbox Series und PS5.

In "Hades" steuert man Zagreus, den Sohn des namensgebenden Gottes der griechischen Unterwelt. Der will ins Reich der Lebenden fliehen und muss sich dafür durch die Unterwelt und jede Menge Gegner metzeln. Wird er besiegt, geht es von vorne los – so weit, so normal für das Genre. Das Besondere ist, dass Zagreus bei den Fluchtversuchen nicht nur bleibende Waffen und Fähigkeiten sammeln kann, sondern auch seine Verwandtschaft auf dem Olymp kennenlernt, die ihm hilft. Zugleich enthüllt sich ihm eine immer größer werdende Geschichte um göttlichen Intrigen, verbotene Liebschaften und Zagreus' Herkunft. Auch nach Dutzenden Stunden gibt es immer wieder Neues zu entdecken, selbst nach dem eigentlichen Ende kann lange weitergespielt werden.

"Hades" zählt Dutzende Spielepreise, darunter auch zwei Game Awards. Gelobt werden nicht nur die Atmosphäre und das schnelle, abwechslungsreiche Gameplay, sondern auch die Figuren. Anders als die Version für Nintendos Switch unterstützen die neuen Konsolen-Umsützungen keine plattformübergreifende Speicherfunktion mit der PC-Variante. Die Ausgaben für Xbox One und Playstation 4 sollen bei einer Auflösung von 1080p nun auf 60 Frames pro Sekunde kommen, die für die Xbox Series X und S sowie die Playstation 5 auf die gleiche Bildwiederholrate in 4K-Auflösung. Der Preis liegt jeweils bei 25 Euro.

