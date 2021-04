Indien: Facebook sperrt "aus Versehen" Rufe nach Rücktritt von Premier Modi

Angeblich aus Versehen hat Facebook vor Nutzern und Nutzerinnen in Indien vorübergehend Beiträge versteckt, in denen der Premier des Landes per Hashtag zum Rücktritt aufgefordert wurde. Für mehrere Stunden hatte Facebook Einträge mit dem Hashtag #ResignModi versteckt, weil "einige Inhalte gegen unsere Gemeinschaftsregeln verstoßen", wie unter anderem aus Screenshots abzulesen war. Der bezieht sich auf Premierminister Narendra Modi, der aufgrund einer katastrophalen Corona-Welle massiv in der Kritik steht. Facebooks Unternehmenssprecher Andy Stone versicherte inzwischen auf Twitter, das Hashtag sei versehentlich blockiert worden und "nicht weil uns die indische Regierung dazu aufgefordert hat".

Wie das US-Magazin Buzzfeed nun erklärt, dauerte die Sperrung offenbar etwa drei Stunden. Wer in dieser Zeit dem sozialen Netzwerk nach Einträgen mit dem besagten Hashtag suchte, bekam keine Ergebnisse, sondern besagten Hinweis. Betroffen waren demnach aber nicht nur Nutzerinnen und Nutzer in Indien, sondern auch in den USA, Kanada und England. Während Stone aber nun von einem Fehler sprach, gab es von ihm und Facebook bislang keine Erklärung, was genau passiert ist. Es war laut Buzzfeed wohl das erste Mal, dass Rufe nach dem Rücktritt eines demokratisch gewählten Regierungschefs versteckt wurden.

Das Verstecken der Beiträge erfolgte nicht nur in einer Zeit, in der Indien mit schwer vorstellbarer Wucht von der jüngsten Welle der Corona-Pandemie getroffen wird. Am Mittwoch wurden fast 380.000 neue Infektionen registriert, über 3600 Menschen starben. Beobachter gehen aber von drastisch höheren Dunkelziffern aus. Angesichts der Zahlen und der Erlebnisse der Menschen vor Ort, wächst die Kritik an der Regierung, die erst am Wochenende Twitter und angeblich auch Facebook aufgefordert hatte, regierungskritische Inhalte zu sperren. Das Zensieren von Beiträgen in sozialen Netzwerken durch Regierungsstellen hat in Indien eine lange Geschichte.

(mho)