Indien: Glasfaseranschluss für 600.000 Dörfer, digitale Gesundheitsakte für alle

Indiens Regierung will bis zum Frühjahr 2023 alle rund 600.000 Dörfer des riesigen Landes per Glasfaser ans Internet angeschlossen haben. Das erklärte Premierminister Narendra Modi anlässlich des Nationalfeiertags, das immense Vorhaben soll demnach vor den nächsten Parlamentswahlen – im Jahr 2024 – abgeschlossen sein.

Außerdem soll noch ein Unterseekabel zu einer weiteren Inselgruppe gelegt werden. "Mit der Breitbandoffensive soll offenbar auch die Grundlage für die sogenannte "National Digital Health Mission" gelegt werden, als deren Teil jeder Inder und jede Inderin eine Health ID bekommen soll, in der wichtige Gesundheitsdaten gesammelt und abrufbar gehalten werden.

Glasfaseranschluss für ganz Indien

Angesichts der großen Veränderungen sei es wichtig, auch das ländliche Indien an das digitale Indien anzuschließen, begründete Modi das Vorhaben. Vor 2014 hätten erst fünf Dutzend Kommunen Anschluss ans Glasfasernetz gehabt, erklärte er. Seitdem seien 150.000 der selbstverwalteten Kommunen ("Panchayat") angeschlossen worden, 100.000 fehlten noch. Insgesamt bestehen diese Kommunen aus rund 600.000 einzelnen Dörfern. In 1000 Tagen nun soll jedes einzelne davon ans Glasfasernetz angeschlossen sein, sagte Modi nun. Damit werde man auch der wachsenden Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen gerecht. Außerdem soll ein Unterseekabel zu den Inselgruppen der Region Lakshadweep gelegt werden, erst vor wenigen Tagen hatte Modi ein Unterseekabel zu den Andamanen und Nikobaren eingeweiht.

In der Ansprache zum Unabhängigkeitstag kündigte Modi außerdem einen ambitionierten Plan an, um jedem Inder und jeder Inderin ein digitales Gesundheitskonto zu geben. In dieser Health ID sollen demnach Informationen zu jeder Untersuchung, jeder Erkrankung, jedem Arztbesuch, allen genutzten Medikamenten und den Diagnosen abgelegt werden. Dadurch sollen etwa Arztbesuche erleichtert werden, die Patienten sollen informierte Entscheidungen treffen können. Insgesamt soll Indiens Gesundheitssektor dadurch komplett umgekrempelt werden, sagte Modi.

(mho)