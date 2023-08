Indiens Verteidigungsministerium wechselt von Windows auf Linux

Auf allen Computern mit einer Internetverbindung in Indiens Verteidigungsministerium soll die Linux-Distribution Maya OS jetzt Windows ablösen. Das berichtet die Zeitschrift The Hindu unter Berufung auf Quellen aus dem Haus. Der Schritt würde die Cybersicherheit erhöhen, heißt es demnach. Gleichzeitig wird auf die zunehmende Zahl von Cyberangriffen und Malware-Attacken verwiesen, um den Schritt zu rechtfertigen. Maya OS basiert demnach auf Ubuntu und wird im Auftrag der indischen Regierung entwickelt: Es "hat das Interface und alle Funktionalitäten wie Windows, Nutzer werden durch den Wechsel nicht viele Unterschiede bemerken", gibt man sich überzeugt.

Nicht der erste Abschiedsversuch

Maya OS wurde dem Bericht zufolge innerhalb von lediglich sechs Monaten entwickelt, verantwortlich sind zwei IT-Forschungseinrichtungen der indischen Regierung und ein staatlicher Anbieter von IT-Infrastruktur. Den Entwicklungsauftrag haben die Institutionen aber bereits 2021 bekommen, ergänzt der Financial Express. Das Betriebssystem kann demnach Cloudspeicher einbinden, die Festplatte verschlüsseln und mit digitalen Signaturen sowie biometrischer Authentifizierung umgehen. Auch ein Antiviren- und Malware-Schutz soll auf den Geräten verfügbar sein.

Schon bis zum 15. August soll die Installation auf allen Rechnern im Hauptgebäude des Verteidigungsministeriums in Neu-Delhi abgeschlossen sein, die restlichen sollen bis Jahresende folgen. Anfangs geht es laut The Hindu nur um jene, die ans Internet angeschlossen sind, die mit Anbindung an die Netze der drei Teilstreitkräfte würden aber folgen. Die Marine habe es dafür bereits freigegeben, bei der Armee und der Luftwaffe werden das Betriebssystem noch geprüft. Laut The Hindu ist der jetzt publik gewordene Schritt nicht der erste Versuch der indischen Regierung, sich von Windows zu verabschieden. Sogar im Verteidigungsministerium seien bereits zuvor Versuche unternommen worden.

(mho)