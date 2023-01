Indischer Apple-Watch-Ultra-Klon für 45 Euro

Ein indischer Hersteller hat einen auf den ersten Blick leidlich originalgetreuen Klon der Computeruhr Apple Watch Ultra in sein Angebot aufgenommen. Die "Cosmos Engange" des Herstellers Pebble – der wiederum offenkundig nichts mit dem von der Alphabet-Tochter Fitbit übernommenen gleichnamigen US-Start-up zu tun hat – kostet aktuell 4000 Rupien ("47% Off"), was knapp 45 Euro entspricht. Zum Vergleich: Für das Ultra-Original werden 1000 Euro fällig.

BT Calling und Always-On-Display

Das Klon-Gerät hat laut Herstellerangaben ein 1,95 Zoll großes Display und scheint 600 Candela "hell" (Apple Watch Ultra: 2000 Candela). Es beherrscht "BT Calling", drahtloses Laden (mit Spezialkabel, das wie Apples MagSafe aussieht) und hat ein Always-On-Display. Statt Titan ist gebürstetes Metall verbaut. Die Geräteform samt digitaler Krone und Aktionstaste wurden von Apple kopiert. Welche Software auf der "Cosmos Engage" läuft, war zunächst unklar.

Die Oberfläche ist jedoch watchOS nachempfunden. Eine "All-in-One Health Suite" soll Herzfrequenz und sogar Blutsauerstoff messen, wie genau und womit, bleibt unklar. Angeblich ist sogar ein "Blutdruckmonitor" integriert – den es bei Apple bislang nicht gibt.

Auch die Oberfläche geklont

Videos aus Indien zeigen eine eher langsame und schwer zu bedienende Oberfläche, wenn auch einen Look der Uhr, der sich sehr stark am Original orientiert. Pebble hat auch schon andere Apple-Watch-Klonprodukte im Angebot: – so wurde auch bereits die Series 7 nachgebaut. Ob Apple gegen die Produkt vorgeht, ist unklar. Der Konzern sieht im indischen Markt allerdings ein wichtiges Wachstumsfeld und dürfte von solcher "Konkurrenz" kaum begeistert sein. Auf dem Subkontinent sollen zudem mehr und mehr Apple-Produkte gefertigt werden.

Pebbles Produkte scheinen selbst nicht aus Indien, sondern aus China zu stammen – entsprechende Ultra-Klone werden dort bereits seit Herbst von verschiedenen Firmen verkauft, ebenfalls zu Preisen von unter 50 Euro. Wer den Look "komplett" machen will, kann sich dort auch bereits iPhone-14-Fälschungen mit Android und iOS-Skin besorgen, die praktischerweise sogar schon vor dem Original auf den Markt gekommen waren.

