Industrial Internet of Things Conference – Catena-X auf der Center Stage

Die Premiere der IIoT Conference findet am 23. Juni 2022 in München statt. Die Veranstalter heise Developer, iX und dpunkt.verlag rufen die eintägige Fachkonferenz in Zusammenarbeit mit der automatica ins Leben und richten sie im Kongresszentrum auf dem Messegelände aus.

Die auf den ersten Blick ungewöhnliche Kooperation spiegelt den Charakter der Konferenz wider: Die IIoT Conference möchte die Brücke zwischen IT und OT (Operational Technology) schlagen: zwischen IT-Fachleuten einerseits, die im Bereich Industrie, Robotik und Automation tätig sind, und Ingenieuren sowie Automatisierungstechnikerinnen andererseits, die zunehmend mit Softwarethemen in Berührung kommen.

Keynote zu Catena-X von den Insidern

Oliver Ganser von BMW und Ulrich Wolters von Bosch eröffnen die IIoT Conference mit ihrer Keynote. Sie berichten von den Entwicklungen rund um Catena-X, einem erweiterbaren Ökosystem für die automobile Wertschöpfungskette, an dem sich zahlreiche Automobilhersteller und Zulieferer sowie IT-Unternehmen beteiligen. Hersteller und Zulieferer teilen die Daten über die gesamte Liefer- und Produktionskette von den Rohstoffen bis zum fertigen Auto

Das Programm der Konferenz bietet darüber hinaus zwölf Vorträge, darunter:

Der Digitale Zwilling im Zeichen nachhaltiger Systeme

Lean Prototyping für IIoT-Projekte

Resilienz in IIoT-Anwendungen

Aufbau einer Edge Computing & Industrial IoT Plattform

Anbindung von Altanlagen durch Treibergenerierung

Die Veranstalter haben nun den Frühbucherrabatt verlängert. Damit reduziert sich der Preis für die Tickets zur automatica IIoT Conference noch bis zum 27. Mai 2022 von 399 auf 349 Euro. Der ganztägige Workshop zu MQTT 5 am Vortag kostet 449 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.).

Wer über den Fortgang der Konferenz auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen. Der Hashtag lautet #IIoTConf.

(rme)