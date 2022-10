Industrieroboter: Eine halbe Million neue Roboter für die Fabriken der Welt

Im Jahr 2021 kamen weltweit 517.385 Industrieroboter neu zum Einsatz. Das entspricht einem Wachstum von 31 Prozent gegenüber dem Jahr 2020, geht aus dem World Robotics Report 2022 der International Federation of Robotics (IFR) hervor. Die Wachstumsrate übertrifft den bisherigen Höchststand von 22 Prozent im Jahr 2018.

In Deutschland, dem größten europäischen Markt für Industrieroboter, wurden voriges Jahr 23.777 neue Roboter installiert. Das sei die zweithöchste Zahl in einem Jahr; die Rekordmarke von 26.723 neuen Robotern stammt aus dem Jahr 2018, als die deutsche Automobilindustrie massiv investiert hatte, wie die IFR erläutert (PDF). Insgesamt seien in der deutschen Industrie nun 245.908 Roboter an der Arbeit. Die deutschen Roboterexporte stiegen um 41 Prozent auf 22.870.

Mit 6206 landeten die meisten Industrieroboter in Deutschland in der Automobilherstellung, 3376 kamen in der Metallverarbeitung und Maschinenfertigung zum Einsatz, 2740 in der Fertigung von Autoteilen. Für die Herstellung von Gummi- und Plastikprodukten arbeiten 1490 neue Industrieroboter in Deutschland, 1154 für jene von elektrischen oder elektronischen Geräten.

Rosiger Ausblick

Die nächst größeren europäischen Märkte sind Italien mit 14.083 neuen Robotern im Jahr 2021, Frankreich mit 5945 und Großbritannien mit 2054. In Italien waren voriges Jahr 89.330 Industrieroboter installier, in Frankreich 49.312 und in Großbritannien 24.445.

Der größte Markt weltweit für Industrieroboter ist China, er wuchs 2021 mit 268.195 Einheiten um 51 Prozent. Voriges Jahr durchbrach die Zahl der installierten Industrieroboter in China die Marke von einer Million. Zweitgrößter Markt ist Japan mit 47.182 neuen Industrierobotern im vergangenen Jahr, der Bestand wuchs auf 393.326 Einheiten. Auf dem drittgrößten Markt für Industrieroboter weltweit, in den USA, wurden 34.987 Einheiten neu installiert, 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Deutschland steht weltweit hinter Südkorea auf dem fünften Platz auf der Rangliste der Neuinstallationen.

Steigende Energiepreise, die Preise für Zwischenprodukte und knappe elektronische Komponenten seien auch für den Robotermarkt eine Herausforderung, schreibt die IFR. Dennoch seien die Auftragsbücher der Hersteller voll, die Nachfrage nach Industrierobotern sei noch nie so hoch wie heute gewesen. Für 2022 rechnet die IFR mit weltweit 570.000 neuen Einheiten, das würde ein Wachstum von etwa 10 Prozent bedeuten.

Die IFR berücksichtigt in ihrer Statistik keine Software in Form von Bots oder KI, keine Sprachassistenten, Drohnen oder autonome Autos. Ebenso nicht berücksichtigt werden Geldautomaten oder smarte Waschmaschinen. Sie folgt damit der Definition der Inrernational Standards Organization (ISO).

