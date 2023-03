Infineon übernimmt kanadischen Halbleiterhersteller Gan Systems

Infineon hat eine Übernahme in Kanada angekündigt. Der deutsche Chiphersteller erwirbt Gan Systems, einen Hersteller von leistungsstarken Halbleiter-Elementen aus Galliumnitrid, wie Infineon am Donnerstagabend in Neubiberg bei München mitteilte.

"Die GaN-Technologie ebnet den Weg für weitere effiziente und CO₂-sparende Lösungen, die die Dekarbonisierung unterstützen. Anwendungen wie mobiles Laden, Stromversorgung von Rechenzentren, Solarwechselrichter für Privathaushalte und Onboard-Ladegeräte für Elektrofahrzeuge stehen kurz vor dem Durchbruch und führen zu einem dynamischen Marktwachstum", sagte Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon.

Der Kaufpreis von 830 Millionen US-Dollar werde mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. Die Aufsichtsgremien beider Unternehmen hätten der Übernahme bereits zugestimmt. Die Transaktion unterliege aber noch den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Infineon baut derzeit eine Fabrik im malaysischen Kulim für rund zwei Milliarden Euro. In dem Werk sollen Produkte auf Basis von Siliziumkarbid und Galliumnitrid gefertigt werden. Die Anlage soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 den Betrieb aufnehmen.

(olb)