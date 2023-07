InfluxData: Server aus, Kundendaten weg

In der InfluxData-Community häufen sich aktuell die Berichte, dass das Unternehmen offenbar seine InfluxDB-Server in Belgien abgeschaltet hat. Die Zahl der Kunden, die darüber anscheinend nicht informiert wurden und nun einen Datenverlust zu beklagen haben, liegt momentan noch in einem überschaubaren Rahmen. Wie ein Leser und InfluxDB-Kunde der iX-Redaktion berichtet, sind die gesicherten Daten unwiderruflich verloren. Im Unternehmensumfeld – also der Kundenbereich, an den sich die Dienstleistungen von InfluxData explizit richten – stellt ein solches Szenario den Super-GAU dar.

Aktuell ist das Ausmaß der Panne noch nicht absehbar. Es ist damit zu rechnen, dass die Zahl der Betroffenen in den kommenden Tagen noch ansteigt. Vermutlich ist vielen Anwendern noch nicht aufgefallen, dass Daten nicht mehr zugänglich sind oder man sucht noch an anderer Stelle nach dem Fehler. Die iX-Redaktion hat bei InfluxData um eine Stellungnahme gebeten, diese liegt zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht vor. Wir berichten, sobald das Unternehmen sich zum Vorgang äußert.

(sve)