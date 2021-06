Infostelle im Internet zu Fahrradparkplätzen an Bahnhöfen kommt

Eine neue Informationsstelle soll Kommunen künftig dabei unterstützen, mehr Fahrradparkplätze an Bahnhöfen zu schaffen. "Fahrradparken an Bahnhöfen" heißt das Portal, das zum 1. Juli an den Start gehen und Hilfe bei der Planung neuer Radstellplätze bieten soll. Neben Kommunen sollen dann nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums auch andere interessierte Nutzer auf das Angebot zurückgreifen können. Ergänzend zum Internetauftritt will der Betreiber – eine Tochterfirma der Deutschen Bahn – eine Info-Hotline einrichten.

Auskunft wird es auf der Plattform etwa über die bauliche Planung von Fahrradparkplätzen geben, die Finanzierung, technische Lösungen und Fragen der Genehmigung. Nutzer sollen sich auch über das bereits bestehende Angebot an Fahrradstellplätzen, Verkehrsanbindungen und den Nutzen fürs Klima erkundigen können.

Es brauche deutlich mehr Abstellmöglichkeiten

"Das ist eine Riesenchance für Städte und Gemeinden, ein echtes Angebot gerade auch für Berufspendler zu schaffen", erklärte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer heute. Es brauche deutlich mehr Abstellmöglichkeiten, sagte der CSU-Politiker.

Sein Ministerium finanziert das Info-Projekt mit 2,3 Millionen Euro bis 2023. Insgesamt stellt der Bund mit seinem Sonderprogramm "Stadt und Land" in den kommenden zweieinhalb Jahren rund 60 Millionen Euro für einen besseren Radverkehr in Städten und Gemeinden zur Verfügung.

(fpi)