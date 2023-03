Infrastructure as Code: Terraform 1.4 präsentiert CLI-Run-Ergebnisse im UI

Das US-amerikanische Softwareunternehmen HashiCorp hat Terraform 1.4 veröffentlicht. Das Minor Release der Infrastructure-as-Code-Plattform verändert die Anzeige des Run-Outputs in Terraform Cloud für Runs, die von der Kommandozeile aus gestartet wurden. Daneben kann das Release mit OPA-Richtlinienergebnissen (Open Policy Agent) in der Kommandozeile umgehen und bietet für null_resource einen nativen Ersatz.

Run-Ausgaben im UI statt in der Konsole

In Terraform Cloud steht ein User Interface (UI) zum Visualisieren von Run-Ergebnissen zur Verfügung. Das Feature besteht bereits seit Herbst 2021 in Terraform Enterprise, war bisher allerdings auf Runs begrenzt, die Entwicklerinnen und Entwickler vom UI, von Versionskontrollintegrationen oder von der API aus gestartet hatten. Version 1.4 weitet die Möglichkeit nun auf CLI-basierte Runs aus, deren Output bislang in der Konsole erschien. Somit sollen Nutzerinnen und Nutzer die Auswirkungen von Änderungen schneller einsehen können, ohne dass ein Scrollen durch Text in der Konsole nötig wäre.

Terraform 1.4 zeigt CLI-Run-Ergebnisse im User Interface an. (Bild: HashiCorp)

Nativer Ersatz für die Null-Ressource

Terraform 1.4 führt die neue Ressource terraform_data als einen integrierten Ersatz für null_resource ein. null_resource ist die einzige Ressource, die der null -Utility-Provider implementiert. Sie tut ihrem Namen entsprechend nichts, was aber laut HashiCorp erwünscht ist, und kommt oft zur Orchestrierung bei schwierigen Lifecycle-Situationen zum Einsatz. null_resource steht an dritter Stelle der am häufigsten heruntergeladenen Provider im Terraform-Verzeichnis.

terraform_data soll die gleichen Fähigkeiten besitzen wie null_resource und entbindet Nutzerinnen und Nutzer davon, den Null-Provider in die Konfiguration einzubinden. Das Entwicklungsteam zeigt als Anwendungsmöglichkeit, wie sich damit das Ersetzen einer Ressource triggern lässt:

variable "revision" { default = 1 } resource "terraform_data" "replacement" { input = var.revision }

Die Terraform-Dokumentation gibt weitere Einblicke in die Verwendung der neuen Ressource.

Erweiterter Support für Open Policy Agent

Als eine weitere Neuerung bringt Terraform 1.4 Support für Open-Policy-Agent-Ergebnisse (OPA) in CLI-getriebenen Runs mit Terraform Cloud. Nativer OPA-Support in Terraform Cloud erreichte Ende Januar 2023 allgemeine Verfügbarkeit und die integrierte OPA-Policy-Engine läuft neben der Terraform-eigenen Sentinel-Policy-Engine. Wie sich OPA-Richtlinien in Terraform Cloud durchsetzen lassen, zeigt HashiCorp in einem Tutorial.

Weiterführende Details zu Terraform 1.4 bieten der Changelog und ein HashiCorp-Blogeintrag.

(mai)