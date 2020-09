Ingolstadt fordert Kaufprämie für fossil angetriebene Autos

Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf (SPD), IG-Metall-Bezirksleiter Bernhard Stiedl und Audi-Betriebsratschef Peter Mosch fordern eine Kaufprämie auch für Autos mit Otto- und Dieselmotoren. Sie müsste "mit einer Garantie für Arbeitsplatzsicherung verbunden sein", sagte Mosch. Auf dem sogenannten Autogipfel am 8. September sind solche Prämien nicht beschlossen worden.

"Umweltfreundliche Verbrenner fördern"

"Wir erleben insbesondere in der Zulieferindustrie derzeit einen enormen Stellenabbau. Fast alle Unternehmen begründen diesen Abbau mit der schwachen Nachfrage und Auftragslage in der Automobilindustrie", sagte Stiedl. Eine Prämie für umweltfreundliche Verbrenner würde die heimische Leitindustrie rasch unterstützen und den CO 2 -Ausstoß senken.

OB Scharpf sagte: „Wir wollen mit der Prämie den sicheren Übergang hin zu einer neuen Technologie gewährleisten." Anfang Oktober wollen Stiedl und Mosch mit den bayerischen SPD-Bundestagsabgeordneten darüber sprechen.

(fpi)