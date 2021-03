Inklusionsbericht: Apples Belegschaft wird diverser

Apple hat aktuelle Daten zur Diversität und Inklusion im Gesamtkonzern vorgelegt. Die nun auch für das Jahr 2020 aktualisierten Daten zeigen, dass der Konzern über die letzten zwei Jahre bunter geworden ist, wobei dies nur teilweise auch für das Topmanagement gilt. Der "Inclusion & Diversity Report" gibt auch Daten zur aktuellen Anstellungspolitik bekannt, darunter die Zahl der frisch ins Unternehmen gekommenen Frauen.

Apples neue Statistik

Laut der Daten waren im Gesamtkonzern im Jahr 2020 auf alle globale Apple-Standorte gerechnet 34 Prozent der Beschäftigten Frauen, 66 Prozent Männer. 47 Prozent waren weiß, 27 Prozent hatten einen asiatischen Hintergrund, 14 Prozent einen lateinamerikanischen ("Hispanic / Latinx"). 9 Prozent gaben als Hintergrund "Schwarz" an, darin sind Afroamerikaner ebenso enthalten wie schwarze Menschen aus anderen Nationen. Indigene Menschen kamen hingegen nur auf 1 Prozent, als "Multiracial" bezeichneten sich 3 Prozent der Apple-Angestellten. Die Anzahl schwarzer Menschen bei Apple hat sich in den letzten Jahren prozentual nicht erhöht, sie lag schon 2018 bei 9 Prozent. Die Prozentzahl weißer Mitarbeiter ging von 50 auf 47 Prozent zurück.

Topetage sehr männlich und sehr weiß

Apples Management ("Leadership") bleibt indes sehr homogen männlich (69 Prozent) und weiß (59 Prozent). 2018 waren es noch 71 Prozent Männer, die Mitarbeiter waren zu 63 Prozent weiß. Die Prozentzahl schwarzer Menschen in Apples Management stieg von 3 Prozent 2018 auf 4 Prozent 2019, dies blieb auch 2020 so. Menschen lateinamerikanischer Herkunft waren 2018 zu 7 Prozent vertreten, ab 2019 zu 8 Prozent.

Retail-Segment ist vorne

Besonders divers bleibt Apples Retail-Segment. Unterrepräsentierte Gruppen machen dort mittlerweile 60 Prozent der Beschäftigten aus, 50 Prozent belegen hier auch Managementposten. Weiterhin ist es Apple laut eigenen Angaben gelungen, in den vergangenen zwei Jahren 42 Prozent Frauen für neue Jobs im Retail-Segment anzuwerben, seit Januar 2020 wurden auch 49 Prozent aller neuen Retail-Management-Jobs mit Frauen besetzt. Apple nennt in seinem Inclusion & Diversity Report auch weitere Details, wie das Unternehmen diverser gemacht werden soll – zudem lässt es einzelne Mitarbeiter sprechen, warum sie bei dem Konzern arbeiten. Aktuell beschäftigt Apple 160.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Apple solle eine Firma sein, "in der jede großartige Idee gehört wird", so der Konzern. (bsc)