"Innovation für jedermann": Panda Mildhybrid jetzt auch ohne "Cross"

Den Kleinstwagen Fiat Panda Hybrid gibt es jetzt auch in normal – Verzeihung – "urban". Ab sofort ist die Mildhybrid-Motorisierung auch in der Einstiegsversion mit 14-Zoll-Stahlfelgen, Klimaanlage und DAB-Radio erhältlich. Bislang gab es den Startergenerator nur in den Ausführungen "Cross" und "Trussardi".

Das Konzept "SUV" ist zwar vor allem in Kategorien der Nutzerfreundlichkeit schwierig zu verstehen, verfängt in Europa aber seit rund 20 Jahren so nachhaltig, dass ihm schon ganze Kombi-Baureihen zum Opfer fielen. Bald stellte sich heraus, dass es auf Allradantrieb weniger ankommt als auf ein verwegenes Äußeres. So konnte man Aufpreis für ungefärbte Plastikteile verlangen, die vorher lackiert teurer waren. Oder schlechtere Fahrleistungen und höheren Verbrauch wegen der dicken Räder und der Höherlegung als Errungenschaft verkaufen. Ein geradezu lehrbuchhafter Erfolg des Marketing.

"Innovationsträger für jedermann"

Offenbar hat auch Fiat sogar im Vernunft-Segment der Stadtwägelchen so viele Kunden, denen es auf diese Art von Optik ankommt, dass es den Hybridantrieb für den Panda zuerst in einem aufgeSUVten Panda Cross gab. Heute reicht Fiat den Hybridantrieb auch im Panda (ohne "Cross") für den Rest der Kleinwagen-Vernunftbürger nach. Fiat spricht von "zwei Karosserievarianten" der "Offroad-inspirierten Version Cross" und dem "Design Urban" und feiert sich als "Innovationsträger für jedermann".

Hybrid für alle (Panda-Baureihen) (Bild: Fiat)

Der bekannte Dreizylinder-Saugmotor mit 999 cm3 Hubraum mit 51 kW (69 PS) und einem Höchstdrehmoment von 92 Nm bei 3500/min bekommt wie der im Panda Cross (Test) den Riemen-Starter-Generator (RSG), der im 12-Volt-Bordnetz arbeitet und den Verbrenner mit einer Leistung von 3,6 kW beim Anfahren unterstützt. Der RSG nutzt als Zwischenablage für unterwegs wiedergewonnenen Strom eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 11 Ah. Ja, das sind nur 132 Wh. Die ganze Kraft wird über ein Sechsgang-Schaltgetriebe auf die Vorderräder übertragen. An der technischen Konfiguration ändert sich gegenüber dem Panda Cross nichts, an den Daten auch nicht: Gleichermaßen gibt Fiat 4,1 L/100 km entsprechend 93 g/km CO2 laut WLTP, zurückgerechnet auf den NEFZ an. In der Praxis erreichten wir mit dem "Cross" 5,2 Liter.

Im Schnitt etwas über fünf Liter Verbrauch möglich

Ob der Verbrauch beim "Urban" Panda mit den gleichen Fahrleistungen einhergeht wie beim Cross, hat Fiat noch nicht angegeben. Aber den Preis. Der Panda Hybrid Urban soll ab rund 11.800 Euro erhältlich sein. Ein Panda City Cross, wie wir ihn im Mai getestet haben, kostet heute 13.150 Euro, ein Panda "ohne" 10.713. Die rund tausend Euro Differenz dürften sich erst über einen längeren Nutzungszeitraum wieder reinsparen lassen.

Fiat

Fiat gibt im Pressetext den Panda Hybrid Urban mit Emissionsklasse Euro 6d an. Damit bekäme ein Käufer ein Auto, dessen Abgasklasse mit Ende des Jahres ausläuft. Doch konnten wir bereits beim Test des Cross Panda Hybrid in den Fahrzeugschein schauen. Die Typschlüsselnummer verriet, dass Fiat den Panda Hybrid nach der im Moment höchstmöglichen Norm, der Euro 6d ISC-FCM homologiert hat. So sollte es eigentlich sein, doch längst nicht jeder Hersteller macht es auch.

Was der Panda auch mit der leichten Elektrifizierung bleibt ist ein kompetenter, etwas über eine Tonne leichter, übersichtlicher Stadtwagen unter 3,7 Metern mit ausreichend Platz für vier und immerhin 225 Litern Kofferraum, mit dem man auch einer gelegentlichen Überlandfahrt nicht zu verzweifeln braucht.

Im Stil der Zeit mit Innenraum-Desinfektionspaket

Ganz im Stil der Zeit bietet Fiat ein sogenanntes "ProClean Paket" an, das wirkungsvoll Keime und Schadstoffe im Innenraum bekämpfen können soll. Es umfasst den üblichen "Hepa"-Feinfilter in der Frischluftzufuhr, der auch Allergene zurückhält, einen Luftreiniger im Fahrgastraum für die Bekämpfung von Pollen oder Bakterien, sowie einer UV-Lampe, die im geparkten Panda Lenkrad, Schaltknüppel und Sitze desinfizieren soll.

Der Suzuki Ignis (Test), ebenfalls ein Mildhybrid, wäre unser Vergleichstipp. Er bietet zwar etwas weniger Kofferraum, dafür verschiebbare Rücksitze, und mit 90 PS deutlich höhere Leistung (und einen Zylinder mehr). Der Verbrauch ist in etwa der Gleiche. Wer ihn zu langweilig findet, bekommt den Suzuki – jawohl – als SUVchen, sogar mit Allradantrieb. Dann mit drei Zehntelliter mehr Verbrauch.

(vbr)