Insider: MacBook Air im Sommer, iMac M3 und Mac Pro fast fertig

Apple steht offenbar kurz vor der Veröffentlichung neuer Macs. Davon geht der bekannte Bloomberg-Journalist Mark Gurman unter Berufung auf informierte Kreise aus. Seinen Angaben zufolge stehen mindestens ein neues iMac-Modell mit 24 Zoll, zwei überarbeitete MacBook-Air-Varianten sowie der lange erwartete Mac Pro mit Apple Silicon in den kommenden Monaten an, schreibt er in seinem Newsletter vom Wochenende.

Neuer iMac mit M3-Chip

Beim neuen iMac, der sich offenbar in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium ("Engineering Validation Testing", EVT) befindet, dürfte es nur noch wenige Monate dauern, Gurman geht von einer Verfügbarkeit in der zweiten Jahreshälfte aus. Die aktuell im Test befindlichen Maschinen mit den Codenamen J433 und J434 sehen offenbar so aus wie der iMac M1 von 2021 – mit den gleichen Farben (z.B. Blau, Silber, Pink, Orange) und der gleichen Display-Größe (24 Zoll).

Intern arbeitet offenbar der neue M3-Chip, geliefert wie üblich von TSMC. Das SoC nutzt den neuen 3-nm-Prozess und dürfte gute Leistungs- und Effizienzverbesserungen bringen. Eine 27-Zoll-Version für Profis, die es einst zu Intel-Zeiten gab, scheint zunächst nicht geplant zu sein.

MacBook Air M3 und Mac Pro

Beim MacBook Air könnte Apple ebenfalls auf den M3 springen. Hier sind zwei Varianten mit 13,6 Zoll sowie erstmals rund 15 Zoll geplant. Lieferstart ist angeblich zwischen "spätem Frühjahr und Sommer", also noch früher als beim iMac M3. Gurman hat aber noch nicht final vernommen, dass die Einsteiger-MacBooks wirklich mit einem M3 kommen. Dies sei "die große verbleibende Frage". Dass Apple jedoch zwei Modellreihen mit M2-Chips ausliefert, wäre eher ungewöhnlich. Das erste MacBook Air M2 erschien im Sommer 2022. Das M3-SoC soll auch Teil eines neuen iPad Pro mit OLED-Bildschirm werden. Doch das kommt angeblich nicht vor der ersten Jahreshälfte 2024.

Schließlich arbeitet Apple weiter am neuen Mac Pro mit Apple Silicon, der sich verspätet hatte. Das System mit dem Codenamen J180 könnte ebenfalls im Sommer oder späten Frühjahr erscheinen. Gurman glaubt hier an einen neuen M2 Ultra mit bis zu 24 CPU-Kernen, 76 Grafikkernen und mindestens 192 GByte Speicher im Maximum.

