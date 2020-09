Insider: Was Apple im Herbst angeblich alles ankündigen wird

Lange dauert es nicht mehr, bis Apple seine diesjährige iPhone-Generation ankündigt. Zwar dürfte der übliche September-Termin Corona-bedingt diesmal auf Oktober verschoben werden, doch hat die Gerüchteküche schon eine recht genaue Vorstellung, was da auf die Nutzer zukommen wird. Nun hat sich auch Mark Gurman, einer der bekanntesten Apple-Journalisten aus den USA, zu Details geäußert. Apple plane einen veritablen "Produktblitz", so der Bloomberg-Reporter.

Vier iPhones, einige mit LIDAR

Seinen Angaben zufolge wird es bis zu vier "iPhone 12"-Modellen geben. Die Geräte sollen über 5,4, 6,1 und 6,7 Zoll große Bildschirme verfügen; es gibt angeblich "normale" iPhones sowie Pro-Varianten, die erstmals mit 5G-Funk und teilweise mit LIDAR kommen. Eine neue Farbversion namens "Dark Blue" gibt es angeblich nur für die Pro-Modelle, sie ersetzt die Sonderfarbe "Mitternachtsgrün" beim iPhone 11 Pro. Auch eine neue Apple Watch ist geplant – die vermutlich Series 6 heißen wird. Hier wird aktuell mit einem neuen Sensor zum Überwachen der Sauerstoffsättigung im Blut gerechnet. Weiterhin könnte ein größerer Akku beim Schlaftracking helfen. Ob sich optisch etwas ändert an der Computeruhr, bleibt abzuwarten – ihr Design hat sich seit 2015 nicht verändert.

iPad Air, HomePod mini, AirPods Studio

Gurman glaubt außerdem an ein neues iPad-Air-Modell, die Generation 4. Es hat angeblich ein nahezu randloses Display und erstmals einen Fingerabdrucksensor im Einschaltknopf (oder im Bildschirm). Weiterhin hat Gurman vernommen, das Apple einen verkleinerten und günstigeren HomePod-Smartspeaker in Planung hat, genauso wie neue Over-Ear-AirPods, die "AirPods Studio". Weiterhin in Apples Planung sind neue Bluetooth- oder Ultra-Wideband-Tracker namens AirTags.

Apple TV muss noch warten

Was Apple angeblich in diesem Jahr nicht mehr schafft, ist die Überholung der Apple-TV-Multimediabox. Diese soll mit neuem Prozessor sowie einer überarbeiteten Fernbedienung ausgerüstet werden, die erstmals über die "Find My"-Funktion verfügt, wie man sie von iPhone, AirPods & Co. kennt. So soll es leichter sein, eine verschollene Remote zu finden. Bloomberg rechnet mit einer Verfügbarmachung ab 2021. (bsc)