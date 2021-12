Instagram Reels von Tiktok inspiriert: Videoantworten auf Kommentare möglich

Instagram ermöglicht Kreativen, auf Kommentare zu den "Reels" genannten Kurzvideos mit einem weiteren Videoschnipsel zu reagieren – eine ähnliche Funktion ist bei Tiktok schon länger verfügbar. Wer so auf einen Kommentar innerhalb der Reels-Funktion reagieren wollen, findet dafür eine neu auswählbare "Reels"-Schaltfläche. Anschließend ist der Kommentar im Video als Sticker zu sehen.

Visuelle Antworten auf Kommentare (Bild: Instagram)

Instagram will Nutzern dadurch mehr Interaktion mit ihrem Publikum ermöglichen. Tiktok bietet seinen Nutzern ebenfalls so eine Funktion an. Dort können Nutzer auf Kommentare bereits mit einer Videoantwort reagieren.

In der Vergangenheit hat Instagram immer wieder Funktionen von Tiktok kopiert. So bietet Instagram für seine Plattform seit 2020 ebenfalls eine Funktion für Kurzvideos an. Die von Instagram Reels genannten Videos sind weniger als eine Minute lang. Nachdem es bei Tiktok seit Ende 2020 möglich ist, Sprache in Text umzuwandeln, hat Instagram die Text-to-Speech-Funktion seit November 2021 ebenfalls in seine Plattform integriert.

(mack)