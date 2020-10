Instagram kündigt neue Funktionen zum Mobbing-Präventionsmonat an

Instagram will in der Zukunft verstärkt gegen Mobbing und Belästigung vorgehen und führt neue Funktionen ein, die zu einer besseren Nutzererfahrung führen sollen. Aufgrund der Covid-19-Situation seien junge Menschen sowieso schon mit mehr Druck konfrontiert, weshalb das soziale Netzwerk anlässlich des Mobbing-Präventionsmonats Änderungen an der Kommentar-Sektion vorgenommen hat.

Zukünftig werden Kommentare automatisch verborgen, die gemeldeten Kommentaren zu sehr ähneln. Nutzer, die solche Kommentare erhalten haben, können sich wiederum die verborgenen Beiträge nun anzeigen lassen. Forschungsergebnisse von Instagram waren der ausschlaggebende Grund, eine erhöhte Transparenz für die Nutzer einzufügen.

Instagrams zweites Feature zeigt Warnungen gegenüber Nutzern an, die häufiger versuchen negative Kommentare zu veröffentlichen. Die Idee ist hierbei, ihnen einen Spiegel vorzuhalten, sodass sie ihre eigenen Worte reflektieren können.

Fazit nach einem Jahr lässt sich sehen

Die neuesten Änderungen fügen sich in eine Kampagne von Instagram ein, die vor etwa einem Jahr gestartet ist, um eine bessere Nutzererfahrung zu garantieren. Nach Angaben des sozialen Netzwerks haben bereits 35 Millionen Konten die bisherigen Funktionen genutzt, womit die negativen Interaktionen reduziert werden konnten. Die Vereinfachung der Handhabung der Funktionen führte nach Instagrams eigenen Daten zu einem deutlichen Rückgang.

