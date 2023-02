Instagram öffnet Broadcast-Channels – offene Kommunikations-Kanäle

Meta-Chef Mark Zuckerberg und Instagram-Chef Adam Mosseri haben sie in ihren eigenen Instagram-Accounts angekündigt: Broadcast-Channels. Die Kanäle sind offene Chats, die Konteninhaber öffnen und denen alle Follower beitreten können. Sie ähneln damit also stark der Kanäle von Telegram, wo ebenfalls offene Chats dem Austausch dienen – allerdings auch schon in Verruf gerieten. Bei Instagram geht es aber freilich darum, dass Creatoren enger mit ihren Fans interagieren können.

In den Channels kann der Gründer seine Folgenden auf dem Laufenden halten: über seine Laune, seine Vorhaben oder Ansichten. Instagram-like wird es wohl bei vielen eher um die Überlegung gehen, ein neues Möbelstück auszuwählen. Aber auch eine Art Blog ist möglich – so will etwa Zuckerberg über alle Neuigkeiten bei Meta über den neu geschaffenen Kanal informieren. Der Versuch mich bei Meta Channel anzumelden, scheiterte bisher allerdings, er ist anscheinend noch nicht ausreichend geöffnet.

Noch können nur ausgewählte US-Creatoren Channels öffnen, bald soll die Möglichkeit jedoch ausgeweitet werden. Folgende im Chat können dann auf Nachrichten reagieren und Umfragen beantworten. Mehr Interaktion ist ihnen verwehrt. Gründer können auch Fotos und Videos sowie Audio posten.

Zu den Testern gehören unter anderem eine Skifahrerin, ein Meme-Master und ein KI+AR-Creator, erläuterte Zuckerberg. Die Channels sollen bald auch auf Facebook und über den Messenger verfügbar sein, heißt es im Blogbeitrag von Meta.

(emw)