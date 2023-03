Instagram weitet Tests aus: Altersverfikation mittels Ausweis oder Selfie

Meta weitet Tests für die Altersverifikation bei Instagram aus: Die Verifikation via Ausweis, Bürgschaft oder Gesichtsanalyse soll nun auch in Australien, Japan, Kanada, Mexiko und mehreren Ländern in Europa getestet werden. Ob auch deutsche Nutzer, die sich bei Instagram als 18- oder über 18-Jährige registriert haben, von der Testphase betroffen sind, ist noch unklar. Laut Meta sollen aber in den nächsten Monaten noch weitere Länder hinzugenommen werden.

Die Ausweitung entspricht neuen Verifikationsmethoden, die Instagram im Juni 2022 in den USA einführte.

Im Test: Verifikation via KI, Drittpartei oder Ausweis

Ändert man bei Instagram die Altersstufe zu 18 oder über 18 Jahre, öffnet sich ein Fenster, in dem drei Optionen zur Verfügung stehen. Aus dem Englischen übersetzt heißen diese: "Nimm ein Video-Selfie", "Frag Personen, die dich kennen" oder "Lade deinen Ausweis hoch". Für die Verifikation mittels Video, arbeitet Instagram mit Yoti zusammen, einem britischen Start-up, das Verifikations-Software entwickelt. Hierbei macht ein Nutzer mittels Smartphone-Kamera eine Rundum-Aufnahme vom Gesicht, die Bildinformationen werden an Yoti weitergeleitet mittels, wo eine Künstliche Intelligenz das Alter des Nutzers schätzt.

Bei der Option "Frag Personen, die dich kennen" verifizieren sich Nutzer durch die Bürgschaft von drei Instagram-Followern. Diese Personen erhalten dann eine Anfrage, in der sie die Altersklasse des Nutzers auswählen sollen. Wenn alle drei Instagram-Follower die gleiche Altersklasse, also 18 oder über 18 Jahre, auswählen, wird der Nutzer verifiziert. Die Personen müssen selbst volljährig sein, für die Bestätigung haben sie drei Tage Zeit.

Nutzer können ihr Alter auch mit einem Ausweis verifizieren. Die Instagram-Website listet die akzeptierten Identitätsnachweise auf, beispielsweise ein Führerschein, Personalausweis oder eine Heiratsurkunde. Mit dem Smartphone fotografieren Nutzer diesen Nachweis ab – innerhalb von zwei Tagen soll die Verifizierung erfolgen. Laut einem Blogeintrag von Meta, soll Instagram dabei die Bilddatei 30 Tage auf einem Server speichern, danach löscht es die Datei.

