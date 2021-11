Instagrams "Reels" auch mit Text-to-Speech, TikTok mit Disney-Stimmen

Instagram will Nutzerinnen und Nutzern für sein Kurzvideoformat "Reel" die Möglichkeit anbieten, Text in Sprache umzuwandeln und diese dann mit Effekten zu versehen. Derweil kündigt TikTok für seine äquivalente – bereits seit Ende 2020 verfügbare – Funktion bekannte Stimmen von Disney-Charakteren an.

Funktionen nicht für alle verfügbar

Nachdem Instagram die Kurzvideomöglichkeit Reel auf seiner Plattform integriert hat, erklärten auch die Betreiber selbst in direkter Konkurrenz zu TikTok und YouTube zu stehen. Daher sind zahlreiche Nachahmungen durch Metas Social-Media-Dienst nicht verwunderlich. Mit der Funktion "Text-to-Speech" konnten bisher einige TikTok-Nutzer Texte von einer Stimme vorlesen lassen – das soll jetzt scheinbar bei Reel möglich sein.

Um ein Video mit künstlich gesprochener Sprache zu versehen, müssen Nutzer die Instagram-App öffnen, ein Video als Reel hochladen oder filmen und diesem einen Text hinzufügen. Über das sich unten links befindende Feld "Text" sollen Anwender dann eine Stimme auswählen können, die den Text vorliest. Darüber hinaus schreibt Instagram in einem Post von zusätzlichen Effekten für die Stimmen wie "Roboter", "Riese", "Ansager", "Helium" oder "Sänger" zum Vorlesen des Textes. In der deutschen Version 213.0 konnte heise online die neuen Funktionen allerdings bisher noch nicht testen.

TikTok und Disney

Kurz nachdem Instagram die Einführung der Sprachsynthese-Funktion angekündigt hatte, startete TikTok für seine Text-to-Speech-Funktion zum Disney-Plus-Jubiläum in den USA eine Aktion mit neuen Vorlesestimmen. In Kooperation mit Disney stehen ab dem 12. November zunächst als Stimmen etwa die von Chewbacca für manche zur Verfügung, die dann geschriebene Texte – mit Ausnahme von Schimpfwörtern – der TikTok-Gemeinschaft vorlesen.

TikTok: Nutzervideo zur Aktivierung der Stimmen verschiedener Disney-Charaktere (Quelle: https://www.tiktok.com/@actordanielross/video/7030119180867259695)

Wie das US-Medium The Verge berichtet, konnten verschiedene Charaktere durch mit bestimmten Hashtags versehene Beiträge freigeschaltet werden. Bis wann die Aktion noch läuft, ließ Disney unklar.

(mack)