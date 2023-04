Instant-Messaging: Slack-Entwicklerplattform allgemein verfügbar

Die bisher nur in einer Beta-Version verfügbare Entwicklerplattform von Slack, die das Unternehmen als "New Generation Platform" bezeichnet, hat die finale Freigabeversion erreicht. Sie soll es Entwicklern und Entwicklerinnen erleichtern, modulare Funktionen zur Automatisierung von Aufgaben zu entwickeln. Die neue modulare Architektur basiert auf verschiedenen Bausteinen wie Funktionen, Triggern und Workflows. Diese sind laut Slack wiederverwendbar und lassen sich mit allen Diensten verbinden, die mit der Slack-Software zusammenarbeiten.

Bausteine für die Softwareentwicklung

In einem Blogeintrag beschreibt das Slack-Team, wie Entwicklerinnen nun mit den verschiedenen Bausteinen arbeiten können. Sie sollen modulare Funktionen entwickeln können, mit deren Hilfe sie die Arbeit in Slack automatisieren können. Diese Funktionen können Entwickler dann auch teilen, sodass andere Nutzer und Nutzerinnen sie ihren Workflows und Apps hinzufügen können.

Der Workflow Builder hilft dabei, tägliche Aufgaben in Slack zu automatisieren. (Bild: Slack)

Mit den ebenfalls auf der Plattform zur Verfügung stehenden Workflows können die Programmierer dann Ketten von Funktionen aufbauen. Dabei können sie eigene Funktionen verwenden, vordefinierte Slack-Funktionen einsetzen oder beides miteinander kombinieren. In diesem Zusammenhang thematisiert der Blogeintrag auch den Workflow Builder der Software, der laut Aussagen des Entwicklerteams in naher Zukunft zu einem No-Code-Tool weiterentwickelt wird, mit dem es dann noch einfacher werden soll, Aufgaben in Slack zu automatisieren.

Neben den Funktionen und den Workflows stehen unter Slack noch die Trigger zur Verfügung, mit deren Hilfe Entwicklerinnen und Entwickler festlegen können, wie und wann ein Workflow gestartet werden soll und auf Ereignisse in Slack reagieren können. Solche Ereignisse lassen sich damit auch nach einem Zeitplan ausführen oder mit Webhooks von externen Diensten auslösen.

Serverless-Infrastruktur und neue Tools

Die von Slack verwaltete Serverless-Infrastruktur soll dabei nicht nur ein sicheres Deployment, sondern auch eine sichere Abspeicherung der Daten und Authentifizierung ermöglichen. Als weiteren Vorteil hebt das Entwicklerteam hervor, dass die auf Deno basierende TypeScript-Runtime die Arbeit ebenfalls erleichtern kann. In Zusammenhang mit dem ebenfalls neuen Tool Slack CLI und dem TypeScript SDK soll die Arbeit der Entwickler auf und mit Slack deutlich vereinfacht sein.

Interessierte Entwickler und Entwicklerinnen finden im Blogeintrag und auf den Webseiten zur Slack-API weitergehende Informationen.

(fms)